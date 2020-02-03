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Gaziantep'te 2 şehit acısı

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Uğur Kurt (26) ile Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in (22) acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailelerine ulaştı.

Gaziantep'te 2 şehit acısı

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Uğur Kurt (26) ile Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in (22) acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailelerine ulaştı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 16:21
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Gaziantep'te 2 şehit acısı

GAZİANTEPİdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna Suriye rejimince düzenlenen saldırıda 5 asker ile 1 sivil şehit oldu, 7 asker ise yaralandı. Saldırıda şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler ve Uzman Çavuş Uğur Kurt’un, şehadet haberleri Gaziantep'teki ailelerine iletildi.

Şehit Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in acı haberi Gaziler Mahallesi'nde oturan, eşinden ayrılmış olan annesi Canan Abo'ya askeri yetkililer tarafından iletildi. Acı haberin ardından gözyaşı döken Canan Abo'yu askeri yetkililer ile akrabaları teselli etti. Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberi alanlar da taziye ziyaretinde bulunmaya başladı.

Evli ve 2 çocuk babası Şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt’un acı haberi de askeri yetkililerce Mimarsinan Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Acı haberi alan baba Abdurrahman ile anne Döndü Kurt'u, askeri yetkililer ve yakınları teselli etti. Şehidin ailesinin evi ile sokağına Türk bayrakları asılırken, Kurt ailesine yakınları da taziye dileklerini iletmeye başladı.

Şehitlerin cenazeleri, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep2 şehit AcısıİdlibSuriyeSaldırı
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