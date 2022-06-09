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GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, “KADIN DOSTU GAZİANTEP” MOBİL UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRİYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yaşayan kadınlar için “Kadın Dostu Gaziantep” mobil uygulaması 9 Haziran Perşembe günü yapılacak lansmanın ardından kullanıma açılacak.

09 Haziran 2022 Perşembe 13:50
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, “KADIN DOSTU GAZİANTEP” MOBİL UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRİYOR

HABER: SEVGÜL EROĞLU

Uygulama Gaziantep’te yaşayan kadınların hem şehirdeki hem de belediye hizmetlerine yönelik güncel bilgilere ulaşmasını kolaylaştıracak, etkinlikleri haber verecek. Kentteki özel firmalarla imzalanan indirim protokollerinden uygulamayı kullanan kadınların yararlanması sağlanacak.

UYGULAMAYI İNDİREN VE KULLANAN BİRÇOK ÖDÜL ALACAK

Uygulamada kullanıma göre kadınların kazanacakları yıldız sistemi bulunacak. Kadınlar kazandıkları yıldızları biriktirerek Konya, Şanlıurfa ve Mardin gibi kentlere düzenlenecek gezilere katılabilecek, bilgisayar, buzdolabı, çamaşır makinesi, koşu bandı gibi birçok hediyeyi de kazanabilecek.

Uygulamayı indiren her Gazi şehirli kadın 2 GB internet paketi, uygulamada bulunacak markette kullanabileceği 500 yıldız, isme özel ağaç dikimi ve toplu taşımada kullanabileceği ücretsiz 6 biniş hakkı kazanacak.

KADINLAR SORUN GÖRDÜKLERİ YERLERDE BELEDİYEYİ BİLGİLENDİRECEK

Lansman sonrası App Store ve Google Play üzerinden indirilebilecek Kadın Dostu Gaziantep uygulaması kapsamındaki “Mahalleni Güzelleştir” bölümüyle kadınların mahallelerinde sorun olarak gördükleri konularda, belediyenin ilgili birimlerine bilgi verebilecek. Bilgilendirme sonrası uygulama üzerinden sonucu takip etme imkanına sahip olacak.

BELEDİYE HİZMETLERİ VE ŞEHİRLE İLGİLİ BİLGİLER VERİLECEK

Kadın Dostu Gaziantep Mobil Uygulaması’nı kullanan kadınlar, çevre koruma, enerji tasarrufu ve sıfır atık konularında bilgi alarak “Yeşil Şehir Gaziantep” sloganıyla gönüllü çevre koruma elçisi olabilecek. Atıklarını ayrıştırdığı takdirde yıldız puan kazanabilecek.

Öte yandan “Kadın ve Sağlık”, “Kadın ve Eğitim”, “Kadın ve Tarım”, “Kadın ve İstihdam”, “Kadın ve Hukuk”, “Kadın ve Sanat”, “Kadın ve Spor” başlıklarında konularında belediyenin etkinliklerinden ve çalışmalarından haberdar olacak, yapılan çalışmaları görebilecek.

Vatandaşlar, uygulamadaki “Mevsimine Göre Gaziantep”, “Her Güne Bir Yemek”, “Şehrimizde Gezilecek Yerler”, “Müzeler Şehri Gaziantep” bölümlerinden de bilgi sahibi olabilecek. Tesisler bölümü sayesinde de kadınlar Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tesislerin adres, konum bilgisi, telefon ve özellikleriyle ilgili bilgilere rahatlıkla erişebilecek.

DEMET AKALIN UYGULAMA İÇİN KONSER VERECEK

Öte yandan Kadın Dostu Gaziantep Mobil Uygulaması için, 9 Haziran Perşembe Günü saat 20.00’da Festival Park alanında ünlü şarkıcı Demet Akalın konser verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
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