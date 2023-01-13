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Gazetemize 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Ziyareti

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetemiz ÖNCE VATAN’a kutlama ziyareti gerçekleştirildi.

13 Ocak 2023 Cuma 13:15
Gazetemize 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Ziyareti

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

Arel Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Acil Çeviri Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı DOĞAN AKDENİZ ve gazetemiz yazarlarından Tarihçi-Yazar KORAY KAMACI Gazeteciler günü sebebiyle gazetemize anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiler. Ülkemizin genel sorunları, Basın ve Yayın konuları hakkında verimli bir sohbet oldu.

Doğan Akdeniz özellikle; üniversiteler, Kadrolarında yetişmiş nitelikli Akademisyen bulmada zorluk çektiğini ve bunun en önemli nedeninin, nitelikli yetişmiş insanların yurt dışına çıkma ve çıkma isteği olduğunu söyledi. Aynı zamanda genç nesillerin yabancı dil konusunda çektiği sıkıntıların da detaylarına değindi ve Türk Basınının ve kalemini doğru yönde kullanan tüm basın emekçilerinin de gazeteciler gününü kutladı.

Gazetemiz imtiyaz sahibi ABDULLAH AKOSMAN da basının önemine dikkat çekerek, görevini hakkıyla yerine getiren tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

Önce Vatan Gazetesi

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Önce Vatan GazetesiDoğan AkdenizKoray KamacıYağmur TanyıldızAbdullah Akosman10 Ocak Çalışan Gazeteciler GünüGazeteciler Günü
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