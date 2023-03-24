Gazeteci ve yazar Orhan Karaveli hayatını kaybetti

Milliyet, Cumhuriyet ve Vatan gibi gazetelerde yazan, çok sayıda kitap ve belgesele imza atan gazeteci ve yazar olan 93 yaşındaki Orhan Karaveli, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenazesi, 26 Mart Pazar günü öğle namazına müteakip Ataköy 5.Kısım Camii'nde kılınacak cenaze namazını takiben Kilyos aile mezarlığına defnedilecektir.

ORHAN KARAVELİ KİMDİR?

1930 yılında Ankara’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve Londra Politeknik Okulunda eğitim gördü. Mesleğe 1950 yılında Yeni İstanbul Gazetesi’nde başladı.

Daha sonra Milliyet, Vatan, Son saat ve Cumhuriyet gazetesinde yazdı. 1954 yılında Milliyet Gazetesi’ne geçti. Milliyet Gazetesi’nin Berlin ve Londra temsilciliğini yaptı. 1958 yılından itibaren Vatan Gazetesi’nde günlük dış politika köşesini yazdı.

2004 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü, 2013 yılında Dil Derneği Onur Ödülü’ne değer görüldü.

Karaveli'nin bazı yapıtları şöyle:

Atatürk Babam ve Ben, Kişiler ve Köşeler, Bir Ankara Ailesinin Öyküsü, 1946-99 Şiirleri, Tanıdığım Nazım Hikmet, Sakallı Celal, Tevfik Fikret ve Haluk Gerçeği, Ziya Gökalp’i Doğru Tanımak, Berlin’in Yalnız Kadınları, Kendi Heykelini Yapan Adam İlhan Selçuk, Kral Çıplak, Ali Kemal-Belki de Bir Günah Keçisi, Görgü Tanığı-Bir Gazetenin Sıra Dışı Anıları ve Çanakkale Olmasaydı-O Olmasaydı kitapları yayımlandı.

Basın Şeref Kartı taşıyan Karaveli’nin tablosu TGC Basın Müzesi Portreler Galerisinde yer alıyordu.

Önce Vatan Gazetesi Haber Müdürümüz FUNDA AKOSMAN da sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getiren bir paylaşım yaptı.

"Çok çok değerli , duayen gazeteci büyüğüm dostumuz Sayın Orhan Karaveli’ yi kaybettik çok üzgünüm. Galatasaray abiler ablalar grubunda tanıdığım yıllarca tarihi bilgisi, Aydın görüşleri, Atatürk aşkı, röportajlarımız, Atatürk ‘ün Ankara’ya gelişinin 100. Yılı kutlamalarında beraber etkinliklere katılımımız can dost Av.Tülay Bekar başkanlığında Çalıkuşları organizasyonu ile, GS camiasının değerli isimleri ile yemekler ve engin tecrübelerini anlatımı ayaklı tarih olarak hiç birini unutamam... Mehmet Ali Zeren Özer Pala ve tüm Galatasaray Lisesi öğrenci arkadaşları tüm toplantılarda sanki aynı yaşlara dönüp o coşkuyla bilgilerini paylaştılar hep. Ben de Önce Vatan gazetemizde, Papatya dergimizde yayınladım sevgiyle saygıyla... Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...