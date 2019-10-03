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Gazeteci Aykut Kaya Dünya Evine Girdi

Gazete 365’in İmtiyaz Sahibi Aykut Kaya, evlendi. Yoğun katılımın yaşandığı, her siyasi kesimden isimlerin şahitlik ettiği nikâh törenine; çok sayıda telgraf, çiçek ve çelenk de gönderildi.

Gazeteci Aykut Kaya Dünya Evine Girdi

Gazete 365’in İmtiyaz Sahibi Aykut Kaya, evlendi. Yoğun katılımın yaşandığı, her siyasi kesimden isimlerin şahitlik ettiği nikâh törenine; çok sayıda telgraf, çiçek ve çelenk de gönderildi.

03 Ekim 2019 Perşembe 13:13
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Gazeteci Aykut Kaya Dünya Evine Girdi

İSTANBUL- Bahçelievler’in ve bölgenin tanınan isimlerinden olan Gazete 365’in İmtiyaz Sahibi Aykut Kaya, dünya evine girdi. Özdoğan Ailesi’nin kızı Nazlı Özdoğan ile evlenen Gazeteci Aykut Kaya’nın nikah ve düğün törenine; siyaset, bürokrasi, medya ve iş dünyasından da önemli isimler katıldı.

Salon Violet Balo ve Davet Salonu’nda; görkemli bir organizasyonla hayatlarını birleştiren genç çiftin nikâhını, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır kıydı. Renkli anların yaşandığı nikah töreninde; genç çiftin şahitliğini ise AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Ramazan Açıkgöz, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, MHP Bahçelievler İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Canpolat, Saadet Partisi Bahçelievler İlçe Başkanı Yaşar Avcı, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı ve Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ve eşi Zeytinburnu eski Belediye Başkanı Adil Emecan’ın da icabet ettiği nikâh törenine, yoğun programlarından dolayı katılamayan birçok isim ise telgraf, çiçek ve çelenk gönderdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birçok siyasi ismin de telgrafının okunduğu düğün; Ordulu ve Ağrılı ailelerin yöresel oyunlarıyla renklendi.

Başkan'dan nikah kıyımı

Genç çiftlerin nikâhnı kıyan Başkan Hakan Bahadır, mutlu çiftlere bir ömür mutluluklar diledi.  Nikah ve düğün töreni ile geçen mutlu gün; ilk dans, pasta kesimi, takı merasimi ve eğlencenin ardından çekilen aile fotoğraflarıyla sona erdi. 

Bizler de Önce Vatan gazetesi ailesi olarak genç çifte ömür boyu saadet dileriz. 

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 03.10.2019 06:28
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