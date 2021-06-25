GAYRIMENKUL’DA PATLAMA

PADEMİ nedeniyle bir süredir zor günler geçiren Gayrımenkul sektörü yasakların gevşetilmesiyle birlikte canlanmaya başladı. Yurt içi ve yurt dışından arsa ve dairelere talep arttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 birçok iş sahasını da etkiledi. Türkiye’de yasakların gevşetilmesiyle birlikte gayrımenkul sektöründe de canlılık başladı. Yurt içi ve Yurt dışından arsa ve ev taleplerinde büyük bir artış olduğunu dile getiren Yeşilkır Gayrımenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yeşilkır,’Pandemi nedeniyle bizde zor günler geçiriyoruz. Yasakların gevşetilmesiyle birlikte sektörümüzde canlılık başladı. Almanya,Fransa,Azerbaycan,Rusya,İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeden yaşayan yurttaşlarımızın arsa talebi arttı.Tabi Türkiye’nin dört bir yanından da talepler var. Özellikle Trakya Bölgesi’nden arsa istiyorlar’dedi.

Almina Besra BABAR