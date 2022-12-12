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Funda Akosman TÜYAP’ta sevenleriyle buluştu

Gazeteci – Yazar – Enerjist - Astrolog Funda Akosman’ın astroloji kaynak kitabı niteliğindeki yeni kitabı “Astroloji Öğreniyorum” TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nın son gününde okurlarıyla buluştu.

12 Aralık 2022 Pazartesi 13:03
Funda Akosman TÜYAP’ta sevenleriyle buluştu

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

Gazeteci – Yazar – Enerjist - Astrolog Funda Akosman’ın, okurları astrolojiyle buluşturan ve astrolojiye yeni başlayanlara başucu kitabı niteliğindeki “Astroloji Öğreniyorum” adlı yeni kitabı TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nın son gününde ilk defa okurlarıyla buluştu. Kitapta burçların özellikleri ve burçların birbirleriyle olan uyumlarının anlatıldığı bölüm okurlar tarafından ilgi gördü.

Fuarın son gününde ilgi yoğundu ve ulaşımda da yoğunluğa neden oldu. Metrobüs kullananlar üst geçit merdivenlerinde kalabalık oluşturdu. Fuara girmek için de ziyaretçiler kapıda kuyruk bekledi. Fuarın dışındaki yoğunluk içeride de değişmedi. AZ Yayınevi standında okurları ve takipçileriyle TÜYAP’ta buluşan Funda Akosman’ın kitabının konseptine uygun giyinmesi de ziyaretçilerin dikkatini çekti ve herkesten tam not aldı.

Akosman, “Sevenlerimle bir araya geldiğim için çok mutluyum, yeni kitabım herkese ışık olsun” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Funda AkosmanAstroloji ÖğreniyorumTÜYAPIstanbul Tüyap
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