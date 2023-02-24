Fransa’da Mutlaka Gezilmesi Gereken 8 Yer

Turizm açısından oldukça farklı seçenekleriyle öne çıkan Fransa, sahip olduğu yüzölçümü nedeniyle keşfedilmeye değer birçok destinasyona ev sahipliği yapmaktadır. Avrupa’nın en turistik ülkelerinden olan Fransa, bu bağlamda dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Fransa seyahatleri sırasında ziyaretçilerin keşfedebilecekleri birbirinden çekici destinasyonlar ise şu şekilde sıralanmaktadır;

Eyfel Kulesi

Fransa’nın simge yapılarından biri olan Eyfel Kulesi, Paris’te yer yer almaktadır. Fransız mimar Gustave Eiffel tarafından tasarlanan yapının adının da buradan geldiği bilinmektedir. Yılda ortalama 6 milyon turistin ziyaret ettiği bilinen kule, 1887 ile 1889 yılları arasında düzenlenen fuarın giriş kapısı olarak inşa edilmiştir. Yapımında toplamda 3 bin işçinin çalıştığı kaydedilen kule, günümüzde şehri ve hatta ülkeyi turistik olarak öne çıkaran destinasyonlar arasında yer almaktadır. Hemen önünde yer alan Champ da Mars’ın muhteşem manzarası eşliğinde ziyaretçilerini ağırlayan Eyfel Kulesi’nin çevresinde çok sayıda vakit geçirilebilecek imkân da bulunmaktadır.

Şanzelize Caddesi

Fransa’nın en ünlü caddelerinden biri olan Şanzelize, dünyanın en güzel bulvarları arasında gösterilmektedir. Paris’in kuzeybatısında konumlanan cadde üzerinde ziyaretçilerin alışveriş yapabileceği birçok mağaza bulunmaktadır. İlk kilometresinin tamamen düz, sonraki kilometresinin ise yokuşlu olduğu cadde toplamda 70 metrelik genişliğe sahiptir. Üzerinde birçok tarihi yapının da görülebileceği Şanzelize Caddesi, yerli ve yabancı turistlerin Fransa’da en çok ziyaret ettiği yerlerden biridir. Özellikle Paris’i keşfetmek ve şehrin dinamiğini gözlemlemek için ideal yerlerden olan Şanzelize Caddesi, hediyelik eşya alışverişi yapmak için de son derece uygun bir destinasyondur.

Disneyland Paris

Disneyland Paris, Fransa’da hem eğlenmek hem de sıra dışı aktivitelerini gerçekleştirmek isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında bulunmaktadır. Oldukça büyük bir alan kurulu olan Disneyland Paris, çocuklu ailelerin Fransa gezileri sırasında gün boyunca vakit geçirebileceği oyuncaklarla donatılmış durumdadır. Çocuklar için renkli bir dünyanın kapılarını sonuna kadar aralamayı başarabilen Disneyland Paris’te ziyaretçiler, bir lunaparktan fazlasını bulabilmektedir. Disney karakterleri ile tanışabilme fırsatına sahip olan ziyaretçiler, haftanın her günü Disneyland Paris’te keşif dolu bir gezi deneyimi yaşayabilmektedir.

Zafer Takı

Fransa gezilerinin olmazsa olmazı olan Zafer Takı, Paris’te yer almaktadır. Charles de Gaulle Meydanı’nın tam olarak ortasında konumlanan tarihi yapı, Şanzelize Caddesi’ne de bağlanmaktadır. 45 metre boyu ve 49 metrelik yüksekliğiyle devasa bir görünüme sahip olan Zafer Takı¸ 19. yüzyılda inşa edilmiştir. Napolyon Bonapart’ın isteği üzerine inşa edilen yapı, günümüzde Paris’in simgesi haline gelmiştir. Ortasında, Fransa’daki savaşlarda ölen askerlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla büyük bir anıt mezar bulunmaktadır. Özel günlerde çiçeklerle birlikte ziyaret edilen Zafer Takı, aynı zamanda şehrin turistik açıdan en öne çıkan yerlerinden biri konumundadır.

Louvre Müzesi

Yalnızca Fransa’nın değil dünyanın en önemli sanat müzesi olma unvanına sahip olan Louvre Müzesi¸ Paris’te yer almaktadır. Louvre Sarayı’na kurulan müze, konum olarak Sen Nehri’nin hemen kıyısında görülebilmektedir. İçerisinde 21. yüzyıldan başlayarak günümüze uzanan geniş bir koleksiyona sahip olan müzede toplamda 35 binin üzerinde sanat eserinin sergilendiği bilinmektedir. 2017 yılında 8 milyondan fazla kişinin ziyaret etmesiyle birlikte dünya çapında adını duyuran müze Fransa gezilerinin vazgeçilmezi konumundadır. Aynı zamanda mimarisiyle göz dolduran müze, bu bağlamda fotoğrafçıların da Fransa’daki odak noktalarından biri olarak ziyaret edilmektedir. Dünyaca ünlü Mona Lisa tablosunun görülebileceği Louvre Müzesi, haftanın her günü ziyarete açık durumdadır.

Lüksemburg Bahçesi

Paris’in 6. bölgesinde yer alan Lüksemburg Bahçesi, 1612 yılında yapılmıştır. Medici ailesine bağlı Marie de Medici’nin hükümdar olduğu dönemde yapımı tamamlanan bahçe, günümüzde Fransa’nın gezilecek yerleri arasında gösterilmektedir. Yapıldığı ilk dönemde 8 hektarlık alanı kaplayan müze, 1630 senesinde 30 hektara kadar artırılmıştır. Günümüzde devasa bir alanı kaplayan Lüksemburg Bahçesi’nin içerisinde tiyatro, müzik köşesi, sanat eserleri ve heykeller bulunmaktadır. Parkın tam ortasında konumlanan göl çevresinde keyifli yürüyüşlerin yapılabileceği Lüksemburg Bahçesi, Fransa’nın en yeşil alanlarından biri konumundadır.

Pompidou Merkezi

Fransa’ya seyahat edenlerin mutlaka görmesi gerektiği yerlerden biri olan Pompidou Merkezi¸ Paris’te yer almaktadır. 1977 yılında ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan merkez, sahip olduğu mimari tasarımıyla dikkat çekmektedir. İçerisindeki sanat eserleriyle birlikte görülmeye detay detaylara sahip olan Pompidou Merkezi¸ günümüzde kütüphane olarak hizmet vermektedir.

Orsay Müzesi

Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan Orsay Müzesi, Sen Nehri yakınlarında yer almaktadır. Geçmişte tren garı olarak hizmet veren bina üzerinde hizmet veren müze içerisinde 19. ve 20. yüzyıla dair önemli sanat eserleri sergilenmektedir.

Fransa Vizesi Alın ve Keşfetmeye Başlayın!

Turistik destinasyonları, birbirinden özel mekanları, doğal güzellikleri ve tarihi lokasyonları ile büyüleyici bir etki yaratan Fransa’yı keşfetmek için vize başvurusu gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Vize Başvuru Merkezi, Fransa vizesi başvurusu ve VFS Fransa hakkında profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Vize Başvuru Merkezi ile iletişime geçerek randevu alabilir, başvuru sürecini kolay ve konforlu şekilde geçirebilirsiniz.