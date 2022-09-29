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Fotoğraf çekim işi ihale edilecek

29 Eylül 2022 Perşembe 13:24
Fotoğraf çekim işi ihale edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Nikah Salonu’nda yapılacak fotoğraf çekim işini 3 yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (c) Maddesi uyarınca ihale edecek.

İhale 13 Ekim 2022 tarihinde Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak. İhale ile alakalı istenilen evraklar 12 Ekim 2022 tarihinde saat 16.00'ya kadar Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilmek zorundadır.

İhale şartnamesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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