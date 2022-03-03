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Firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı

03 Mart 2022 Perşembe 14:10
Firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etme' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.T., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda 1 yıldır 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etme' suçundan aranan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T., Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. E.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Firari PKKKCK HükümlüsüJASAT
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