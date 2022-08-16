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FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Milas Belediyesi, ilçemizde geçtiğimiz yıl yaşanan yangın felaketinin başlangıç noktası olan Beyciler Mahallesi’nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

16 Ağustos 2022 Salı 10:32
FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

HABER: DİNÇER KARACALAR

‘Umudu Yeşertiyoruz’ sloganıyla gerçekleşen etkinlik mahalle meydanında saygı duruşunda bulunulmasının ardından seslendirilen İstiklal Marşı ile başladı. Protokol konuşmalarının gerçekleştirilmesinin ardından yangın döneminde çekilen karelerden oluşan fotoğraf sergisinin gezilmesiyle devam eden etkinlik fidan dikimiyle son buldu.

Ayrıca etkinlik boyunca  Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alanda  çevre temizliği gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen etkinliğe Milas Belediye Başkan Vekili Halil Mutlu, Belediye Birim Müdürleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Milas Belediyesi olarak, halkımızın yanında olduk...

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Milas Belediye Başkan Vekili Halil Mutlu; “Geçtiğimiz yıl ilçemizde yaşanan yangın felaketinin acısının hala akıllarda olduğunu belirterek; “Anma programları zordur,buruktur, üzüntülüdür. Bugün böyle bir anma programında bir aradayız. Geçen sene bu günlerde çok acı olaylar yaşadık. Burada hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaparak yangınlarla mücadele etmiştik. İnşallah bir daha öyle günler yaşamayız. Ciğerlerimizin yandığı bütün geleceğimizin, yeşilliklerin, canlarımızın yandığı bir gündü. O günlerin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmiş olması bizlerin acılarını henüz dindirmedi. 12 günde kaybettiklerimiz belki 52 yılda aynı hale geri gelmeyecek. Doğanın eski haline gelmesi için uzun yıllara ihtiyacımız var. Kaybettiklerimiz geri gelmeyecek. Bizler halkımızın acısını dindirmek için çalışmalar yaptık. Milas Belediyesi olarak, halkımızın yanında olarak, özellikle hayvancılıkla, tarımla uğraşan vatandaşlarımıza çok fazla desteğimiz, katkımız oldu. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Önemli bir dayanışmaya imza attık. Kurumlar arası çalışmalar yapıldı. Milas Belediyesi olarak yine destek çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Başkan Vekili Halil Mutlu’dan sonra konuşan Beyciler Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Genç; “ Bir yıl önceki acıları bugün konuşurken yeniden yaşıyoruz.  Çok zorlu günler atlattık, inşallah bir daha benzer afetler yaşamayız” dedi.

Zeytin ve Çam Ağacı toprakla buluştu...

Mahalle meydanında gerçekleşen programın ardından temsili olarak fidan dikiminin gerçekleşeceği alana geçildi. Alanda yangın döneminde çekilen karelerden oluşan fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından Başkan Vekili Halil Mutlu katılımcılarla birlikte temsili olarak 1 adet çam ve 1 adet zeytin ağacını toprakla buluşturarak, can suyu verdi.

Etkinlik çekilen toplu fotoğrafların ardından son buldu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Milas BelediyesiMilas
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