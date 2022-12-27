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Fethiye Belediyesi lunapark alanını kiraya verecek

27 Aralık 2022 Salı 14:21
Fethiye Belediyesi lunapark alanını kiraya verecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Fethiye Belediyesi'nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Ölüdeniz (Hisarönü) Mahallesi'ndeki 8.925,29 m² yüzölçümlü taşınmaz, Lunapark olarak işletilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecek.

İhale 12 Ocak 2023 tarihinde saat 14.00’te Fethiye Belediyesi Meclis Salonu'nda Encümen huzurunda yapılacak. İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Taşınmazın aylık muhammen bedeli 50.000,00 Türk Lirasıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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