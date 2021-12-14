Feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE - ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.



Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



Buna göre, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan saat 18.00 ile Geyikli'den saat 19.00'da yapılması planlanan seferler iptal edildi.



Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00, 14.00, 15.30 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri ise yapılacak.