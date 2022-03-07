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Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

07 Mart 2022 Pazartesi 13:45
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Fenerbahçe Üniversitesi’nin belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.

Son başvuru tarihi 21.03.2022 olup; Başvuru yeri, [email protected] (Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, başvuru belgelerini eksiksiz olarak bu e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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