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Fatih sondaj gemisinin platform söküm çalışmaları başladı

Karadeniz'de görev yapmadan önce hazırlıklar için bir süredir Haydarpaşa Limanı'nda bulunan Fatih sondaj gemisinde platform söküm çalışmaları başladı. Geminin üzerinde bulunan platform, yanına getirilen dev vincin yardımıyla sökülecek.

15 Mayıs 2020 Cuma 15:14
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Fatih sondaj gemisinin platform söküm çalışmaları başladı

İSTANBUL - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de başlayacağı sondaj faaliyetleri öncesinde Haydarpaşa Limanı'na gelmişti. Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için üzerinde bulunan platformun sökülmesi için çalışmalar başladı. Haydarpaşa Limanı'nda geminin yanına getirilerek kurulan dev vinç yardımıyla üzerindeki platform söküleceği öğrenildi. 


Haydarpaşa Limanı'nda çalışmaların ardından Fatih sondaj gemisi İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açılacak. Geminin Karadeniz'de lojistik merkez olarak Trabzon Limanı'nı kullanacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih Sondaj GemisiPlatformSöküm çalışmaları
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