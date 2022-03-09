FARKINDALIK VE UMUT

HABER: ASLI M. SARI

Yaşa Çocuk Derneği turnuvamızda yola sporun birleştirici gücü ile UMUT olalım diyerek çıktık. Turnuvamıza katılım sağlayan Altay Spor Kulübü, Altınordu Spor Kulübü, Göztepe Spor Kulübü, Karşıyaka Spor Kulübü, Çiğli Belediye Spor, Egekent Gençlik Spor Kulübü, Gümüşordu Spor Kulübü, Güzeltepe Spor Kulübü ve Karşıyaka Yalı Spor Kulübü ile harika bir turnuvayı geride bıraktık.

Daha önce Onkoloji tedavisi görüp savaşını kazanan Ata Çelebi’nin vuruşu ile karşılaşmamız başladı. Amacımız sevdikleri sporu iyilikle birleştirip geleceğin yıldızlarında farkındalık yaratmaktı. Onlarda bu sefer sahada iyilik için koşarak, Onkoloji tedavisi gören arkadaşları için mücadele ettiler. Küçük yıldızlarımız saha da mücadele ederken ailelerimizde tezahüratları ile tribünleri doldurdu. Bu turnuvada tüm destekler Onkoloji çocuklarımız içindi.

Para, dünyanın en iyi oyuncusunu satın alabilir. Çok para hepsini bile alabilir. Ama iyi bir oyuncu yetiştirmek paradan fazlasını yani insan sevgisini ve emeğini gerektirir.

SirAlexFerguson

Turnuvamızı düzenleyen ve tam da bu anlamlı sözleri hak eden Serkan İncesu ve Oğuz Aydemir’e

İkram aracı ve desteği ile yanımızda olan Değerli Çiğli Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü’ye

Sponsorumuz Mehmet ve Deniz Turu’ya

Katılım sağlayan değerli kulüplerimize ve onları yetiştiren eğitmenlerine

Destekleri ile tribünleri dolduran ailelerimize, Yaşa Çocuk Derneği Gönüllülerine ve turnuva da izlerken içimizde bahar sevinci yaratan çok değerli ÇOCUKLARIMIZA sonsuz teşekkürler.