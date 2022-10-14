Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.626,96
ALTIN
984,19
DOLAR
18,59
STERLİN
20,85
EURO
18,13
Karadeniz Teknik Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi 18...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Çukurova Belediye Başkanlığı'ndan kiralık iş yerleri
Çukurova Belediye Başkanlığı'ndan kiralık...
İstanbul Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel alıyor
İstanbul Teknik Üniversitesi 5...
DMO Müfettiş Yardımcısı alacak
DMO Müfettiş Yardımcısı alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fahrettin Altun: Rami Kışlası, İstanbul'un sembol kültür mekanlarından olacak

14 Ekim 2022 Cuma 14:49
Fahrettin Altun: Rami Kışlası, İstanbul'un sembol kültür mekanlarından olacak

KAHRAMANMARAŞ - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rami Kışlası'nın kütüphaneye dönüştürülmesi projesinin hızla devam ettiğini belirterek, "O da İstanbul'umuzda sembol kültür mekanlarından birine dönüşecektir Allah'ın izniyle" dedi.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde, 14-23 Ekim'de kitapseverlerin ağırlanacağı 'Uluslararası 8'inci Kitap Fuarı'nın açılışı, törenle yapıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, ilçe belediye başkanlarının katıldığı törenin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, fuara ilgilinin her yıl arttığını söyledi. Kahramanmaraş'ın şiir ve edebiyatın başkenti olduğunu kaydeden Güngör, "8 yıl önce başlatılan ve bugüne gelen kitap fuarımızın da her geçen yıl daha fazla ziyaretçi aldığını görüyoruz. Bu sene 210 yayınevi; 350 yazarımız, şairimiz inşallah burada olacak. Bu kapsamda söyleşiler, oturumlar olacak ama 4 tane özel oturumumuz var çünkü hem şehrimizin hem Anadolu'muzun hem de ülkemizin çok değerli 3 ismini 2 yıl içerisinde kaybettik. Nuri ağabeyimizi kaybettik, Sezai Karakoç üstadımızı kaybettik, Rasim Özdenören ağabeyimizi kaybettik en son da Mevlana İdris kardeşimizi kaybettik. 4'ünün de anısına inşallah burada anma ve panel programlarımız olacak" diye konuştu.

'OKUMA, YAZMA, ÜRETME KONUSUNDA CANLILIK, 20 YILDA 10 KATA ÇIKTI'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Kahramanmaraş'ın yazarlar, şairler ve Yedi Güzel Adam'ın şehri olduğunu; böyle bir şehirde kitap fuarının düzenlenmesinin de önemli olduğunu söyleyerek, "Kitap fuarları bugün gerçekten baktığımızda artık gündelik ve kültürel hayatımızın bir gerçeğine dönüşmüş durumda. Esas itibarıyla kitap fuarlarına gösterilen ilgi, okuma, yazma, üretme konusundaki canlılık, son dönemde verilere de ciddi şekilde yansıyor. Nitekim bundan 20 yıl önce yıllık 9 binin altındayken bugün bu sayının tam 10 katına çıktığını görüyoruz ve bu esasında şunu gösteriyor. Söylenenin aksine okuma gündelik hayatımızın önemli bir unsuru olarak varlığını devam ettiriyor, önemi giderek de artıyor, okuma oranları azalmıyor, kitap giderek değerli bir kültürel meta halini alıyor. Bugünkü fuar da bunun göstergesidir" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitaba ve ilme büyük önem verdiğini, illerde millet kütüphanelerinin kurulması için ortaya koyduğu performansın herkesçe bilindiğini belirten Altun, "Bunun da en somut hali, en tecessüm etmiş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'dir. Millet Kütüphanesi, bugün Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak bölgemizin en büyük kütüphanesi olarak bizim bir gurur vesilemizdir. Uluslararası araştırmacıların başvuru odaklarından birine dönmüştür millet kütüphanesi ve bu kütüphane Sayın Cumhurbaşkanı'mızın titiz takibiyle kararlılığıyla gün yüzüne çıkmıştır ve Türkiye kültür hayatının önemli bir sembolüne dönüşmüştür. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizzat takip ettiği Rami Kışlası'nın bir kütüphaneye dönüşmesi projesi de büyük bir hızla devam etmektedir. O da İstanbul'umuzda sembol kültür mekanlarından birine dönüşecektir Allah'ın izniyle" diye konuştu. 

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile fuarın açılışı yapıldı. Bu yıl 'Sezai Karakoç'a saygı' temasıyla gerçekleştirilen fuar, 23 Ekim'e kadar açık kalacak; düzenlenecek imza günleri ve söyleşilerle de birçok yazarı okuyucularıyla buluşturacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin AltunRami Kışlasıİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr. Behzad Nikmehr'e "Yılın En Güvenilir Estetik Cerrahı" plaketi
Dr. Behzad Nikmehr'e "Yılın En Güvenilir Estetik Cerrahı" plaketi
SiBER ZORBALIĞ̆A KARŞ̧I DEZENFORMASYONLA MÜ̈CADELE YASASI...
SiBER ZORBALIĞ̆A KARŞ̧I DEZENFORMASYONLA MÜ̈CADELE YASASI...
Genel Müdür Erkılınç’tan değerlendirme: Yolumuz açık, hedefimiz belli
Genel Müdür Erkılınç’tan değerlendirme: Yolumuz açık, hedefimiz belli
Basın ve İnternet Haberciliğine İlişkin Düzenleme Kabul Edildi
Basın ve İnternet Haberciliğine İlişkin Düzenleme Kabul Edildi
İsmail Demir'den, Kazakistan ziyareti açıklaması: ANKA tesisi kurulması görüşülüyor
İsmail Demir'den, Kazakistan ziyareti açıklaması: ANKA tesisi kurulması görüşülüyor
DSİ Müdürü Akca: Daha etkin yönetim için yeni yapılanmaya girildi
DSİ Müdürü Akca: Daha etkin yönetim için yeni yapılanmaya girildi
Karadeniz Teknik Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Çukurova Belediye Başkanlığı'ndan kiralık iş yerleri
Çukurova Belediye Başkanlığı'ndan kiralık iş yerleri

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول