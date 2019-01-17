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Fahrettin Altun'dan Boersma açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma'nın Türkiye'den sınır dışı edilmesiyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Fahrettin Altun'dan Boersma açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma'nın Türkiye'den sınır dışı edilmesiyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

17 Ocak 2019 Perşembe 15:52
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Fahrettin Altun'dan Boersma açıklaması

ANKARA - Altun, Hollanda tarafının, bugün sınır dışı edilen muhabirin El Nusra cephesi ile bağlantıları olduğunu Türkiye'ye söylediğini ifade ederek, "Hollanda'dan gelen istihbarat üzerine hareket ettik ve tedbir aldık. Güvenilir bir yabancı hükümet ajansı size, vatandaşlarından birinin terörle bağlantısı olduğunu söylerse, inanmak durumundasınız. Ancak Hollanda makamları, bu sonuca neden vardıklarını açıklayacak konumdadır. İstihbaratlarının güvenilirliği hakkında spekülasyon yapmayacağız" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin AltunBoersma
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