Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İbrahim Üzülmez: Telafisi olmayan maçlar oynayacağız
İbrahim Üzülmez: Telafisi olmayan maçlar...
İETT 3 bin 600 şoförünü “Mesleki Yeterlilik” sınavına alacak
İETT 3 bin 600 şoförünü...
Üniversiteden ‘koronavirüs’ önlemi: Bahar tatilini öne çekti
Üniversiteden ‘koronavirüs’ önlemi: Bahar tatilini...
"Koronavirüs sigara içenleri daha çok etkiliyor"
"Koronavirüs sigara içenleri daha çok...
Beşiktaş'tan Akatlar Spor Salonu'nda koronavirüs temizliği
Beşiktaş'tan Akatlar Spor Salonu'nda koronavirüs...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fahrettin Altun: Bilim adamlarımız koronavirüse çözüm için durmaksızın çalışıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs salgınına ilişkin, "Almış olduğumuz emsal niteliğindeki önlemlerin yanı sıra, bilim adamlarımız ve araştırmacılarımız da bu salgına çözüm bulmak için durmaksızın çalışıyorlar. Uluslararası toplumun bu tehdide çare bulmak için birlikte hareket etmesinin vakti geldi" dedi.

11 Mart 2020 Çarşamba 14:06
0 Okunma
Fahrettin Altun: Bilim adamlarımız koronavirüse çözüm için durmaksızın çalışıyor

ANKARA - İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamasında, koronavirüs salgınının baş gösterdiğinden bu yana, virüsün Türkiye'de yayılmasını önlemek için gayretle çalıştıklarını bildirdi. Salgınla başa çıkmak için en etkili tedbirleri almaya devam ettiklerini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Şu ana dek ülkemizde bir vakaya rastlandı. Söz konusu şahıs karantina altına alındı ve tedavisi sürüyor. Bu süre zarfında aldığımız önlemleri Türk halkıyla ve uluslararası kamuoyuyla zamanında paylaştık ve bu konu hakkında tamamen şeffaf olmaya devam edeceğiz. Almış olduğumuz emsal niteliğindeki önlemlerin yanı sıra, bilim adamlarımız ve araştırmacılarımız da bu salgına çözüm bulmak için durmaksızın çalışıyorlar. Uluslararası toplumun bu tehdide çare bulmak için birlikte hareket etmesinin vakti geldi."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanı Fahrettin AltunKoronavirüs SalgınıBilim Adamları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kapan-7 Garisa' operasyonu başladı
'Kapan-7 Garisa' operasyonu başladı
Pek çok ülke virüsle mücadele konusunda işbirliği talebinde bulundu
Pek çok ülke virüsle mücadele konusunda işbirliği talebinde bulundu
Yunan askeri göçmenin burnunu kırdı, parasını aldı
Yunan askeri göçmenin burnunu kırdı, parasını aldı
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
HDP önündeki eylemde 190'ıncı gün
HDP önündeki eylemde 190'ıncı gün
Bakan Varank: Ani denetimlere ve şikâyet muayenelerine ağırlık vereceğiz
Bakan Varank: Ani denetimlere ve şikâyet muayenelerine ağırlık vereceğiz
Osman Kavala'ya 'casusluk' suçlamasıyla tutuklama kararı
Osman Kavala'ya 'casusluk' suçlamasıyla tutuklama kararı
İran'dan getirilen 65 kişi gözlem süreci ardından taburcu edildi
İran'dan getirilen 65 kişi gözlem süreci ardından taburcu edildi
MSB: Batman'dan havalanan İHA düştü
MSB: Batman'dan havalanan İHA düştü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı