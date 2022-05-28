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Evlat nöbetindeki babadan 1000'inci güne destek çağrısı

Diyarbakır'da, 7 yıl önce 25 yaşındayken kaçırılan oğlu Erhan için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Ekrem Artık, "Oğlumun hasretini çekiyorum. Bütün aile perişan olduk. Yeter artık evladımızı istiyoruz. 1000'inci günümüz yarın. Bütün Türkiye’yi, anaları, babaları bizi desteklemeleri için davet ediyorum” dedi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 14:28
Evlat nöbetindeki babadan 1000'inci güne destek çağrısı

DİYARBAKIR, (DHA)

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 299 ailenin dönüşümlü olarak 999 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 35 aile, çocuğuna kavuştu. Hatay’da yaşayan ve 2015’te 25 yaşındayken özel sektörde çalışmak için gittiği Kırklareli’nde kandırılarak dağa götürülen oğlu Erhan için evlat nöbetini sürdüren Ekrem Artık, “Benim oğlumu 2015’te HDP tarafından PKK’ya teslim edilmiştir. Ben 7 yıldır oğlumun hasretini çekiyorum. Bütün aile perişan olduk. Yeter artık, biz evladımızı istiyoruz. İnsan hakları var, diyorlar nerede bunlar? Bizim hakkımızı kim arayacak? Allah razı olsun devletimiz, bu çocukları getirmek için çalışıyor. Ne için ağlatıyorlar bu anaları? Biz evlatlarımızı HDP’den istiyoruz. 1000'inci günümüz yarın. Bütün Türkiye’yi, anneleri ve babaları bizi desteklemeleri için davet ediyorum. Oğlum, benim sesimi duyuyorsan gel oğlum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Evlat NöbetiBabaDiyarbakırPKK
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