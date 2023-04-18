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Ev Kiralamayı mı Düşünüyorsunuz? Bunlara Dikkat!

Ev kiralamayı düşünüyorsanız neleri göz önünde bulundurmanız gerektiğini çok iyi bilmelisiniz.

18 Nisan 2023 Salı 11:26
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Ev Kiralamayı mı Düşünüyorsunuz? Bunlara Dikkat!

Kiralık ev ararken gelişigüzel seçim yapanlar kısa zamanda pişmanlık yaşıyor. Ardından yeniden ev arama sürecine başlamak durumunda kalıyor. Bu da gereksiz bir zaman kaybının yanı sıra gereksiz harcamalar ve boşa harcanan emek demektir. Peki, böyle bir pişmanlık yaşamamak için nelere dikkat edilmeli? İşte yanıtlar…

Muhit de Ev Kadar Önemli!

Çoğunlukla sadece evin iç kısmına bakılır ve eğer bakımlıysa, onarım ya da tadilat gerekmiyorsa kiralama işlemlerine hemen geçilir. Oysa bu büyük bir hata olabilir. En az ev kadar önemli olan bir diğer unsur daha var; muhit! Dolayısıyla nasıl bir muhitte yaşamak istediğinizi belirlemeniz ve sonrasında bu muhitte mevcut olan kiralık ev seçeneklerine bakmanız daha doğru olacaktır. Özellikle İstanbul’da ev kiralayacak olanlar için bu durumun daha fazla önem taşıdığını eklemek gerekir. Her semtin kendine has bazı özellikleri var. Seçtiğiniz semtin size uygun olup olmadığını gözden geçirmenizde fayda olacak.

Evin Güvenliği Olmazsa Olmaz!

Hangi muhiti tercih etmiş olursanız olun, evin güvenlik açısından beklentileri karşılıyor olmasına da önem verin. Eğer alt katlarda bir evi kiralayacaksanız demir parmaklık ya da çelik kapı gibi özelliklerin olması önemlidir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur da güvenlik kamerası oluyor. Apartman girişinde güvenlik kamerasının olması, daireye artı puan eklemeniz anlamına gelir. Çünkü güvenlik kamerası hırsızlık olaylarına karşı caydırıcı bir özellik de taşıyor.

Aidat Tutarını Öğrenin!

Yapılabilecek en büyük hatalardan biri de aidat tutarına bakmamaktır. Nedeni ise çoğunlukla aidatın düşük rakamlardan oluştuğu düşüncesidir. Oysa bazı sitelerde aidat miktarı oldukça yüksek rakamlara tekabül edebiliyor. Özellikle güvenlik görevlisi ve havuz olan sitelerde aidat miktarı ev kirasına yakın bir tutarı bile bulabilir. Bu nedenle kira sözleşmesini imzalamadan hatta evi görmeye gitmeden önce mutlaka aidatın ne kadar olduğunu öğrenin. Çünkü aidat ev sahibi tarafından değil kiracı tarafından ödenen bir meblağdır. Bazı giderler aidat miktarına eklenmiyor ve ortak giderler kalemi olarak bina sakinlerine yansıtılıyor. Bu durum hakkında da önceden bilgi almanızı öneririz.

Depreme Dayanıklı Olmalı!

En önemli unsur kuşkusuz evin depreme dayanıklılığıdır. Yaşanan son depremler bunun ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Evin analiz edilmiş olması ve depreme dayanıklılık testinden geçmiş olmasına da dikkat edilmelidir.

Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat!

Bazı ev sahipleri evcil hayvana müsaade etmiyor. Eğer evcil hayvanınız varsa bu konuda ev sahibinin görüşünün öğrenilmesi de önemlidir. Çoğu zaman son anda ev sahibinin evcil hayvan yasağı koyduğu öğrenildiğinden kiracılar için ciddi bir zaman kaybı yaşanmış oluyor. Bu konuda önceden bilgi almanız, gereksiz bir zaman kaybı yaşamanızı da önleyecektir.

Birkaç Kiralık Ev İlanı ile Yetinmeyin!

Her açıdan beklentilerinizi karşılayan ve ihtiyaçlarınızı giderecek olan bir kiralık ev bulmak için size sınırlı sayıda seçenek sunan ilan sitelerini tercih etmeyin. Yalnızca birkaç ilan arasından seçim yapmak zorunda kalmamak adına hepsiemlak internet sitesine yönelebilirsiniz. Türkiye’nin tüm illeri ve tüm ilçelerinde kiralık ev ilanlarını bu site üzerinden görüntüleme şansınız oluyor. Aynı zamanda Esenler kiralık daire gibi sadece belirli semtleri seçerek bu semtlerdeki kiralık ev ilanlarını inceleyebilirsiniz. Sonuçları ise kira fiyatlarına göre sıralama imkanınız oluyor. Sitede gelişmiş filtreleme seçenekleri bulunduğundan sadece sizin seçimlerinize uyan ilanların listelenmesini de sağlayabilirsiniz. Kiralık ev bulmanın kolay yolu olan hepsiemlak ile tanışanlar bir daha farklı sitelere ihtiyaç duymuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esenler Kiralık Daire
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