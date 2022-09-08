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Eskişehir Teknik Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak

08 Eylül 2022 Perşembe 11:40
Eskişehir Teknik Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne  bağlı birimlerin aşağıda belirtilen açık olan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., ve 24. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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