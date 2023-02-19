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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak

19 Şubat 2023 Pazar 17:56
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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