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Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy ve 10 kişi hakim karşısında

07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:43
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Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy ve 10 kişi hakim karşısında

İZMİR - İzmir'in Menemen Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve daha sonra partisinden istifa eden eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında yardımcılarının da bulunduğu kişilere yönelik geçen 20 Kasım'da yolsuzluk operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile birlikte 27 kişi gözaltına alındı. Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 23'ü adliyeye adliyeye sevk edildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişi de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yapılan itirazlar sonucunda 1 sanık tahliye edildi. Operasyon kapsamında Aksoy'un da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Aksoy'un için 'zimmet' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

SEGBİS İLE KATILDI

Aksoy'un ve diğer sanıkların yargılanmasına bugün Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık Aksoy duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Öte yandan salonun küçük olması nedeniyle pandemi önlemleri gereğince salona gazeteci ve izleyici alınmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eski Menemen Belediye Başkanı AksoyHakim
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