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Eski İçişleri Bakanı Bayar, son yolculuğuna uğurlandı

12 Aralık 2022 Pazartesi 14:32
Eski İçişleri Bakanı Bayar, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Burhan Cahit Bayar'ın (87) cenazesi, bakanlıkta düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.



Eski İçişleri Bakanı Burhan Cahit Bayar, önceki gün evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bayar için bugün İçişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve bakanlık personeli ile eski bürokratlar katıldı. Bayar'ın cenazesi, törenin ardından Ahmet Efendi Camii'ne götürüldü. Öğle vakti kılınan namaz sonrası Bayar'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.



1999 YILINDA BAKANLIK YAPTI



1935 yılında Sivas'ta doğan Burhan Cahit Bayar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Sivas'ta kaymakam adayı olarak göreve başladı. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık yapan Bayar, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve Mülkiye Müfettişliği yaptı. Bayar, ardından Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Ankara, İstanbul valilikleri, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de büyükelçilik görevi yürüten Bayar, 11 Ocak 1999 ve 29 Mayıs 1999 tarihleri arasında İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. 

DHA

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