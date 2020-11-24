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Eşini zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çeken sanığa 34 yıl hapis istemi

Şanlıurfa’da, dini nikahlı eşi Suriye uyruklu Mırvet N.'yi evin çatısındaki barakada günlerce zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çekerek şiddet uygulayan İlyas Arık (28) hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

24 Kasım 2020 Salı 15:30
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Eşini zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çeken sanığa 34 yıl hapis istemi

ŞANLIURFA - Akşemsettin Mahallesi'nde Suriye uyruklu Mırvet N., dini nikahlı eşi İlyas Arık'a günlerce şiddet uyguladı. Çatıya kurulan barakada elleri zincirle bağlanan, sopayla dövülüp, kerpetenle tırnakları çekilen Mırvet N., 7 Ekim günü kurtarıldı. Gözaltına alınan İlyas Arık ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlyas Arık, hakkında hazırlanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu Arık'ın 34 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, şiddet sırasında kullanılan zincir, tornavida, pense, anahtar ve sopalar silah olarak kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, müşteki kadının olaydan 15 gün önce birlikte yaşadığı kişinin kendisini darp ettiği gerekçesiyle iş arkadaşının evine giderek orada kalmaya başladığı, sanığın 40 günlük bebeklerini kendisine günlerce göstermemesi üzerine evine döndüğü belirtildi.

İŞKENCEYİ TELEFONLA İZLETMİŞ

İddianamede, İlyas Arık'ın şiddet uyguladığı Mırvet N.'nin ayrıldığı sırada yanına sığındığı iş arkadaşını ve patronunu cep telefonuyla görüntülü arayarak, "Bakın ben bu kadını dövüp ne hale getirdim" dediği de yer aldı. İddianamede ayrıca, tanık olarak dinlenen kadın ve patronun telefonun ekran görüntüsünü alıp polise ihbarda bulunduğu kaydedildi. İhbar edildiğini anlayan İlyas Arık'ın polis ekipleri eve gelmeden darbettiği kadını zincirlerini sökerek sokağa attığı ve kaçtığına da iddianamede yer verildi.

ZİNCİR, PENSE, TORNAVİDA ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede, Suriye uyruklu kadının vücudundaki darp izlerinin yaşamını tehlikeye sokacak derecede olduğu, basit tıbbi müdahalelerle tedavi edilemeyeceği ve müştekinin çok sayıda kemiğinin kırık olduğu belirtildi.

Bu arada, hastanede tedavisi tamamlanan Mırvet N. ile kız bebeği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaMırvet N.İlyas ArıkCanavarca His Ile Eziyet
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