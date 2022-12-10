Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.005,30
ALTIN
1.075,92
DOLAR
18,64
STERLİN
22,86
EURO
19,64
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel...
Esenler Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak
Esenler Belediyesi 25 Zabıta...
Ayvalık'te Belediye'den kiralık iş yerleri
Ayvalık'te Belediye'den kiralık iş...
AFAD personel alacak
AFAD personel alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Esenler Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak

10 Aralık 2022 Cumartesi 11:51
Esenler Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Esenler Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla 25 Zabıta Memuru alınacak.

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Adayların, başvuru için istenilen belgeleri 23 - 27 Ocak 2023 tarihleri arasında Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel alacak
Ayvalık'te Belediye'den kiralık iş yerleri
Ayvalık'te Belediye'den kiralık iş yerleri
AFAD personel alacak
AFAD personel alacak
Bitlis Belediye Başkanlığı'ndan 'S Plaka' kiralama ihalesi
Bitlis Belediye Başkanlığı'ndan 'S Plaka' kiralama ihalesi
Prof. Dr. Neşe Kavak: Her şeyin başı sağlıktır!
Prof. Dr. Neşe Kavak: Her şeyin başı sağlıktır!
30 yıllık taş ustası Babacan, ‘Zümrüt aşkın taşıdır’
30 yıllık taş ustası Babacan, ‘Zümrüt aşkın taşıdır’
Acil Kan Aranıyor
Acil Kan Aranıyor
Zelenski: Savaş, Rus yöneticilerinin tarihi hatalarından biri
Zelenski: Savaş, Rus yöneticilerinin tarihi hatalarından biri

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول