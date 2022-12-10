Esenler Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Esenler Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla 25 Zabıta Memuru alınacak.



İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.



Adayların, başvuru için istenilen belgeleri 23 - 27 Ocak 2023 tarihleri arasında Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.



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