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Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, alışveriş merkezini kiraya veriyor

18 Ekim 2022 Salı 16:18
Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, alışveriş merkezini kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve müştereklerine ait Vakıf Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ni, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 10 yıl süreyle kiraya verecek.

İhalede istekliler, artırım tekliflerini belirlenen tahmini aylık 890 bin Türk Lirası kira bedeli üzerinden Türk Lirası bazında artırım yapmak suretiyle belirleyecek. 106 adet bağımsız bölümün karşılığı olan 12.628,38 metrekare kiralanabilir alan ihale konusunu oluşturmaktadır. İhale şartnamesi ekinde kat planında 70 ve 71 numaralı mülkiyeti şahıslara ait 2 adet kiralanabilir bölüm, ortak alan giderlerine katılmak koşulu ile kiralama dışı tutulmuştur.

İhale, 2 Kasım 2022 tarihinde Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü 3. Kat toplantı salonunda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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