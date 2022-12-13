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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak

13 Aralık 2022 Salı 13:35
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu (ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94) puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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