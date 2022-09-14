Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.315,40
ALTIN
1.001,13
DOLAR
18,26
STERLİN
21,09
EURO
18,28
Beykent Üniversitesi 6 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi 6 Öğretim-Araştırma...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim...
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3...
Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş temin edecek
Jandarma Genel Komutanlığı uzman...
Türk Standardları Enstitüsü 61 personel alacak
Türk Standardları Enstitüsü 61...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Muğla’da orman yangını
Kapat

ERMENİSTAN’IN SALDIRGANLIĞINI REDDEDİYORUZ

14 Eylül 2022 Çarşamba 11:20
ERMENİSTAN’IN SALDIRGANLIĞINI REDDEDİYORUZ

Haber - Hasret Dilek Delier 

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Fedarasyonu (TADDEF), Ermenistan'ın Azerbaycan'ı haksız işgallerine karşı Azerbaycan'a destek bildirisi yayınladı. 

Azerbaycan Ordusunun Vatan topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak üzere başlattığı ve 44 gün süren savaşın 9 Kasım 2020 tarihinde zaferle sonuçlanması Kafkaslarda yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Savaşın bitirilmesi; bizzat "ERMENİSTAN BAŞBAKANI TARAFINDAN TESLİM OLUYORUZ" çağrısı ile talep edilmiştir.

Yani Ermenistan Ordusu TESLİM OLMUŞTUR.

Sonrasında yapılan protokol ve açıklamalar bu yeni dönemde bölge halklarını memnun ettiği gibi bizlerinde Kafkaslarda barışa dair umutlarımızı yeşertmiştir. Ancak yenilgiyi bir türlü hazmedemeyen Ermenistan tarafı sağlanan ateşkesi her vesilede bozmanın gayreti içerisindedir.

Savunmasız, çocuk, kadın ve yaşlı insanları katlederek, topraklarından atmayı “yenilmez ordu” sanan ve böyle bir ütopyanın arkasına sığınan Ermeni Faşizmi artık gerçeklerle yüzleşmelidir. Unutmamalıdırlar ki, hakkını arayan bir halkın karşısında hiçbir ordu yenilmez değildir. Hele ki, meşrutiyetini emperyalizmin vahşi yüzünden alan çeteciliği ordu, terörizmi mücadele sayan Ermeni silahlı güçleri asla yenilmez değildirler. Bunu 44 günlük savaşta anlamış olmalarını diliyoruz.

Ermenistan Hükumetini atmış oldukları imzalara sadık kalmaya, bu saldırgan tutumdan vazgeçmeye davet ediyoruz. Aksi tutumun en başta Ermenistan Halkına zarar vereceği, Türkiye ve Azerbaycan ile başlayan “normalleşme” çalışmalarının yeniden buzdolabına konulacağı aşikârdır.

Rusya - Ukrayna Savaşını fırsat bilerek Ege Denizinde ve Doğu Akdeniz bölgesinde başlatılan yeni Emperyalist saldırı Ermenistan’ı da işin ucundan tutturarak Azerbaycan üzerinden Türkiye’yi sıkıştırma çabaları, Büyük Türk Milletinin ve Kardeş Azerbaycan Halkının çelikleşmiş, Özgürlük ve Bağımsızlık iradesi karşısında erimeğe mahkûmdur.

Bizler Ermenistan Halkına çağrı yapıyoruz,

1- Her fırsatta Azerbaycan topraklarına saldıran, sizi yeni bir savaşın ortasına atmak isteyen bu maceraperest silahlı güçlerinize destek vermeyin.

2- Evlatlarınızı yeni bir maceraya atacak bu yayılmacı faşist anlayışı telin edin.

3- Bin yıl birlikte yaşadığınız “Türkler” ile iyi komşuluk yapmanın size yarar getireceğini çocuklarınıza anlatın.

4- Unutmayın ki, Ermenistan’ın huzur ve güveni Türkler ile olan barışın tesisine bağlıdır.

5- 12 Eylül günü Azerbaycan topraklarına yapılan saldırıların tek amacı Kafkaslarda Barışa dinamit koymaktır. Bundan vazgeçin, artık atacağınız her bomba elinizde patlamaya mahkûmdur. Dünyasizin kirli bilgilerinize inanmıyor, bu mağdur edebiyatından vazgeçin.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu olarak temsil ettiğimiz STK’ lar adına, Ermenistan’ın bölge barışına yönelik her türlü provokativ eylemlerini şiddetle kınıyoruz.

Azerbaycan Halkının haklı davasında bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yanlarında olacağımızı bir kez daha kamuoyu önünde ilan ediyoruz.

TADDEF YÖNETİM KURULU adına

Seyfettin AYAKYAY Mehmet Gıyas AZERİTÜRK

Genel Başkan V. Genel Sekreter

Anahtar Kelimeler:
ERMENİSTANIN SALDIRGANLIĞINI REDDEDİYORUZ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Bozdağ, Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni tanıttı
Bakan Bozdağ, Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni tanıttı
Rıza Bey Apartmanı'nda 2 kamu görevlisi için 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi
Rıza Bey Apartmanı'nda 2 kamu görevlisi için 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi
Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü
Beykent Üniversitesi 6 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi 6 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
BM Genel Kurulu Doğu Türkistan Soykırıma Karşı Harekete Geçmeli!
BM Genel Kurulu Doğu Türkistan Soykırıma Karşı Harekete Geçmeli!
“KIZ KULESİ İÇİN DENETLENEBİLİR, ŞEFFAF, GENİŞ KATILIMLI BİR RESTORASYON SÜRECİ GEREKLİ”
“KIZ KULESİ İÇİN DENETLENEBİLİR, ŞEFFAF, GENİŞ KATILIMLI BİR RESTORASYON SÜRECİ GEREKLİ”
Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de toprağa verildi
Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de toprağa verildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول