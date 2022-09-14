ERMENİSTAN’IN SALDIRGANLIĞINI REDDEDİYORUZ

Haber - Hasret Dilek Delier

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Fedarasyonu (TADDEF), Ermenistan'ın Azerbaycan'ı haksız işgallerine karşı Azerbaycan'a destek bildirisi yayınladı.

Azerbaycan Ordusunun Vatan topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak üzere başlattığı ve 44 gün süren savaşın 9 Kasım 2020 tarihinde zaferle sonuçlanması Kafkaslarda yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Savaşın bitirilmesi; bizzat "ERMENİSTAN BAŞBAKANI TARAFINDAN TESLİM OLUYORUZ" çağrısı ile talep edilmiştir.

Yani Ermenistan Ordusu TESLİM OLMUŞTUR.

Sonrasında yapılan protokol ve açıklamalar bu yeni dönemde bölge halklarını memnun ettiği gibi bizlerinde Kafkaslarda barışa dair umutlarımızı yeşertmiştir. Ancak yenilgiyi bir türlü hazmedemeyen Ermenistan tarafı sağlanan ateşkesi her vesilede bozmanın gayreti içerisindedir.

Savunmasız, çocuk, kadın ve yaşlı insanları katlederek, topraklarından atmayı “yenilmez ordu” sanan ve böyle bir ütopyanın arkasına sığınan Ermeni Faşizmi artık gerçeklerle yüzleşmelidir. Unutmamalıdırlar ki, hakkını arayan bir halkın karşısında hiçbir ordu yenilmez değildir. Hele ki, meşrutiyetini emperyalizmin vahşi yüzünden alan çeteciliği ordu, terörizmi mücadele sayan Ermeni silahlı güçleri asla yenilmez değildirler. Bunu 44 günlük savaşta anlamış olmalarını diliyoruz.

Ermenistan Hükumetini atmış oldukları imzalara sadık kalmaya, bu saldırgan tutumdan vazgeçmeye davet ediyoruz. Aksi tutumun en başta Ermenistan Halkına zarar vereceği, Türkiye ve Azerbaycan ile başlayan “normalleşme” çalışmalarının yeniden buzdolabına konulacağı aşikârdır.

Rusya - Ukrayna Savaşını fırsat bilerek Ege Denizinde ve Doğu Akdeniz bölgesinde başlatılan yeni Emperyalist saldırı Ermenistan’ı da işin ucundan tutturarak Azerbaycan üzerinden Türkiye’yi sıkıştırma çabaları, Büyük Türk Milletinin ve Kardeş Azerbaycan Halkının çelikleşmiş, Özgürlük ve Bağımsızlık iradesi karşısında erimeğe mahkûmdur.

Bizler Ermenistan Halkına çağrı yapıyoruz,

1- Her fırsatta Azerbaycan topraklarına saldıran, sizi yeni bir savaşın ortasına atmak isteyen bu maceraperest silahlı güçlerinize destek vermeyin.

2- Evlatlarınızı yeni bir maceraya atacak bu yayılmacı faşist anlayışı telin edin.

3- Bin yıl birlikte yaşadığınız “Türkler” ile iyi komşuluk yapmanın size yarar getireceğini çocuklarınıza anlatın.

4- Unutmayın ki, Ermenistan’ın huzur ve güveni Türkler ile olan barışın tesisine bağlıdır.

5- 12 Eylül günü Azerbaycan topraklarına yapılan saldırıların tek amacı Kafkaslarda Barışa dinamit koymaktır. Bundan vazgeçin, artık atacağınız her bomba elinizde patlamaya mahkûmdur. Dünyasizin kirli bilgilerinize inanmıyor, bu mağdur edebiyatından vazgeçin.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu olarak temsil ettiğimiz STK’ lar adına, Ermenistan’ın bölge barışına yönelik her türlü provokativ eylemlerini şiddetle kınıyoruz.

Azerbaycan Halkının haklı davasında bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yanlarında olacağımızı bir kez daha kamuoyu önünde ilan ediyoruz.

TADDEF YÖNETİM KURULU adına

Seyfettin AYAKYAY Mehmet Gıyas AZERİTÜRK

Genel Başkan V. Genel Sekreter