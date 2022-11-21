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Erkan Okcu yeniden stüdyoda

“İnsanlar”, “Güneş” ve “Yandırdın Kalbimi” şarkılarının yer aldığı maxi single’ı ile büyük beğeni toplayan Erkan Okcu, müzikseverlerden gelen yoğun istek üzerine yeni projesi için çalışmalara başladı. Başarılı müzisyen yeni şarkısını 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yayınlayacak.

21 Kasım 2022 Pazartesi 15:07
Erkan Okcu yeniden stüdyoda

HABER: DİNÇER KARACALAR

Erkan Okcu, ilk maxi single’ında hem sözleri hem de besteleri kendisine ait olan “İnsanlar” ve “Güneş” şarkıları ile “Yandırdın Kalbimi” parçasına yer vermiş, müzik dünyasında büyük ses getirmiş ve müzikseverlerin beğenisini kazanmıştı. İstek üzerine yeni single’ının çalışmalarına başlayan Okcu, yeniden stüdyoya girdi.

ÜNLÜ BİR İSİMLE DÜET GELİYOR!

Üzerinde çalıştığı aşk şarkısını 14 Şubat Sevgililer Günü’ne yetiştirmeyi planlayan Erkan Okcu’nun dinleyicilerine bir sürprizi daha olacak. Okcu, bir şarkısında ünlü bir isimle düet yapacak. Her iki projesi için de çok heyecanlı olduğunu dile getiren Erkan Okcu iddialı: “2023 benim yılım olacak!”

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Erkan Okcu
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