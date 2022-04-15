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Erdoğan restore edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışını yaptı

15 Nisan 2022 Cuma 15:50
Erdoğan restore edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışını yaptı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batılılaşma adına yapılanlar hem milli bünyemizde hem de milletimizin hafızasında çok derin yaralar açmıştır. Bizans hayranı, batıdan çok batıcı, milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet binlerce yıllık kültür hazinemizin kıymetini de bilememiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından restore edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılış programına katıldı. Açılış törenine Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.  

Erdoğan açılışta yaptığı konuşmasında medresenin öneminden bahsederek Ali Kuşçu'nun medresede ders verdiğini hatırlattı.  Erdoğan, "Türkiye bir dönem ne ecdat yadigarı eserlerin, ne kültür ve medeniyet mirasımızın korunması, yaşatılması noktasında iyi bir imkan verememiştir. Özellikle tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Bu dönemde batılılaşma adına yapılanlar hem milli bünyemizde hem de milletimizin hafızasında çok derin yaralar açmıştır. Bizans hayranı,  batıdan çok batıcı, milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet binlerce yıllık kültür hazinemizin kıymetini de bilememiştir. Ayasofya Fatih Medresesi'nde olduğu gibi kimi zaman ihmalkarlıktan, kimi zaman gafletten, kimi zaman da rövanşist anlayışla tarihi eserler yıkılmış, içindeki yüzlerce nadide eser kaybolup gitmiştir. Asırlara meydan okuyan yüzlerce cami satılmış, kiraya verilmiş ya da müze, depo ahır olarak kullanılmıştır. Hele şu Suriçi var ya, Fatih Suriçi. Burası 800'e yakın mescidin olduğu bir yer. Buralardaki bu mescitler maalesef büyük bir çoğunluğu yıkılmış, satılmış, ahıra çevrilmiş. İşte o tek zihniyet döneminde.  Kur'an kurslarımız kapatılmış, ilim, irfan ve hikmet merkezlerinin kapısına kilit vurulmuştur. Öyle ki tarihe, medeniyetimize, milletimizin ruh köküne ait ne varsa gerilik numunesi denilerek tasfiye edilmek istenmiştir. İşte biz bugün bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz. Aynı zamanda tek parti zihniyetinin tarihimize sürdüğü bir utanç lekesini daha ortadan kaldırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi.


 

"EĞİTİM ÖĞRETİM YUVASI OLARAK HİZMET VERECEKTİR"

Erdoğan, "Hizmete açtığımız eser 86 yıl önce yıkılan medresenin o dönemki mimari özelliklerine ve malzemelerine sadık kalınarak yeniden ihya edilmiş halidir. Yaklaşık 4 buçuk asır boyunca sayısız alimin yetişmesine vesile olan Ayasofya Fatih Medresesi bundan sonra da bir eğitim öğretim yuvası olarak hizmet verecektir. Fatih Sultan Mehmet Üniversitemize bağlı uygulama ve araştırma merkezlerinin faaliyet göstereceği medresemizde inşallah yarının alimleri, münevverleri, bilim insanları, araştırmacıları yetişecektir. Bu güzide eserin on üç ay gibi çok kısa sürede İstanbul'umuza ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenecileri, işçisinden mühendisine, mimarına herkesi tebrik ediyorum. Rabb'ime bizlere Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nden sonra Sultan Fatih'in bir emanetini daha ihya etme imkanı verdiği için hamd ediyorum" diye konuştu.  

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Binlerce yıllık tarihi olan milletimizin çok yönlü, köklü, zengin ve renkli bir kültürel hazinesi vardır. Zaman ilerledikçe gelişen bu kültür hazinesi yaşadıkları onca saldırıya ve yıkıma rağmen ecdadımızın asırlar boyunca var olmasını sağlamıştır. Son yirmi yıldır attığımız adımlarla hem kadim değerlerimizi ihya etmeye hem de köklerimizle bağlarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Eğitimden akademiye, kültür ve sanattan mimariye kadar her alanda maziden atiye uzanan sağlam köprüler kurmanın gayretindeyiz. Hayat pınarlarımızla irtibatımızı ne kadar muhkem tutarsak hedeflerimize o derece hızlı varabilir. Geleceğimizi o derece güvenle bakabiliriz. Özellikle batı kültürü ve hayat tarzının tüm dünyayı istila ettiği günümüzde asli kimliğimizi koruyarak varlığımızı sürdürebilmemizin başka yolu yoktur. Bu konuda ilim ve kültür erbabımızdan tarihçilerimize, siyaset kurumundan, belediyelere, sanatçılarımızdan vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına kadar ülkemizin tüm kesimlerine önemli görevler düşüyor. Biz hükümet olarak üzerimize düşenleri yaparken buraları asıl sizlerin yaşatacağını canlı tutacağını da hatırlatmak istiyorum"  

DHA

Son Güncelleme: 15.04.2022 15:53
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAyasofya Fatih Medresesi
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