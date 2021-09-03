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Erdoğan: Onları okuldan ayrı bırakma lüksümüz kalmadı

03 Eylül 2021 Cuma 13:09
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Erdoğan: Onları okuldan ayrı bırakma lüksümüz kalmadı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çocuklarımız 1,5 yıldır okullarında öğretmenleri ve arkadaşlarından ayrı kaldılar. Salgın hala devam ediyor ama onları okuldan ayrı bırakma lüksümüz kalmadı. Çocuklarımıza akranlarıyla birlikte en iyi eğitimi vermekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı 20 bin öğretmen ataması programına katıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki programa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda yaptığı konuşmasında, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok artıran ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "OECD verilerine göre Avrupa'da öğretmenlerin yarısı işlerinde stres yaşadıklarını belirtirken Türkiye'deki öğretmenler tüm Avrupa ülkeleri arasında en az stres yaşayanlardır" dedi.

Erdoğan, öğretmenlere seslenerek, eğitimin kalitesini artırmak için önce alt yapı ve teknoloji eksikliklerini giderdiklerini ifade etti. Erdoğan, "Eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımız her şey gibi eğitimin de en iyisine layıktır. Eğitimin kalitesini belirleyen şey öğretmenlerdir. Sizlerin kendinizi geliştirmeniz şarttır. Bunun için meslek içi eğitimlerle, lisans üstü eğitimlerle kendinizi geliştirmeniz şarttır. Çocuklarımız 1,5 yıldır okullarında öğretmenleri ve arkadaşlarından ayrı kaldılar. Salgın hala devam ediyor ama onları okuldan ayrı bırakma lüksümüz kalmadı. Çocuklarımıza akranlarıyla birlikte en iyi eğitimi vermekte kararlıyız. Çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimi bakımından da okulların açık tutulması gerekiyor. Sizlerin de destek ve katkılarıyla inşallah çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki pandemi koşullarını belirlediğini ifade ederek, "Aşılarınızı yaptırarak çocuklarınıza ve topluma örnek olmanızı bekliyorum. Çocuklarımız artık okula hazır durumda" dedi. Erdoğan, okulları tam zamanlı açık tutarak eğitimi tamamlayacaklarını belirtti. Erdoğan ve Bakan Özer, konuşmanın ardından atama butonuna basarak adayları belirledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanOkullarKoronavirüsSalgın
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