Erdoğan'dan liderlere 'Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi' kitabı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüştüğü liderlere, İletişim Başkanlığı tarafından İngilizce olarak hazırlanan 'Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi' kitabını verdi.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamındaki temaslarında, devlet ve hükümet



başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'nin YPG/PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadelesini anlatan 'Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi' isimli kitabı, zirve kapsamında bir araya geldiği ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile yaptığı baş başa görüşme sırasında kitabın masada bulunması, dikkat çekti.



KİTAP 3 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR



İletişim Başkanlığı tarafından İngilizce hazırlanan kitap, YPG/PKK, FETÖ ile DEAŞ olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Kitapta DEAŞ, YPG/PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin saldırılarına



hedef olan Türkiye'nin, bu tehditleri ortadan kaldırmak için yürüttüğü kararlı mücadele



anlatılıyor. Türkiye'nin müttefiklerinden beklentisinin, 'egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesi, YPG/PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil bütün terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelede somut bir biçimde yanında durulması' olduğu vurgulanıyor.





BELGELERİYLE YPG/PKK BAĞLANTISI



YPG/PKK terörünün tarihinin anlatıldığı bölümde, bu örgütün Türkiye'de ve Suriye'de gerçekleştirdiği saldırılara yer verildi. YPG/PKK'nın Suriye'de Kürtlere uyguladığı katliamlara, zulümlere ve yağmalara da işaret edilen kitapta; YPG/PKK'nın, çocukları zorla kaçırıp, silah



altına alması ve uyuşturucu kaçakçılığı yapması başta olmak üzere işlediği insanlık suçlarına da değinildi. Uluslararası raporlardan örnekler ve belgelerle YPG/PKK bağlantısına dikkat çekilen kitapta, Batı'nın YPG/PKK'ya desteği de anlatıldı.



'FETÖ, DÜNYAYA TEHDİT'



FETÖ'nün nasıl tehlikeli bir terör örgütü olduğunun anlatıldığı bölümde ise kumpas



davalarından suikastlara, yasa dışı dinlemelerden şantaj ve tehdit faaliyetlerine kadar örgütün suçlarından örnekler aktarılıyor. FETÖ'nün en büyük terör saldırısı olan 15 Temmuz darbe girişimine de detaylarıyla yer verilen kitapta, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'den



iadesinin uluslararası hukuk açısından gerekliliği vurgulanıyor. Kitapta, FETÖ'nün ABD için oluşturduğu tehdide de dikkat çekiliyor. Terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından en fazla zarar



gören ülkenin Türkiye olduğu belirtilen kitapta Türkiye'nin, sınırları içinde ve dışında gerçekleştirdiği etkin mücadeleyle terör örgütünün belini nasıl kırdığı anlatılıyor.