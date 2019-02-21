Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102672
ALTIN
227.846
DOLAR
5.3049
STERLİN
6.9357
EURO
6.0239
İnşaat maliyet endeksi Aralık’ta arttı
İnşaat maliyet endeksi Aralık’ta arttı
Ballıca Mağarası, UNESCO yolunda
Ballıca Mağarası, UNESCO yolunda
Şoför, çalıştığı kurumun otoparkında ölü bulundu
Şoför, çalıştığı kurumun otoparkında ölü...
Boğa ile sokaklarda tur attılar; türkü söyleyip, horon oynadılar
Boğa ile sokaklarda tur attılar;...
Avcılar'da güvercin kurtarma operasyonu
Avcılar'da güvercin kurtarma operasyonu

Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat için bir mesaj yayımladı.

Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat için bir mesaj yayımladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:16
0 Okunma
Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye mesajı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı yazılı mesajında, tarih alanında Türkiye'nin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Kemal Karpat’ın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini bildirerek, şu ifadelere yer verdi: 

"Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan merhum Kemal Karpat’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanProf. Dr. Kemal Karpat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Belediyelere Süreli Yayın Bilgilendirmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Belediyelere Süreli Yayın Bilgilendirmesi
"2012'den bugüne 176 bin bireysel başvuru sonuçlandırıldı"
"2012'den bugüne 176 bin bireysel başvuru sonuçlandırıldı"
Mersin'de feci kaza
Mersin'de feci kaza
Bakan Kurum: "590 bin konutun dönüşümünü sağladık"
Bakan Kurum: "590 bin konutun dönüşümünü sağladık"
Milas'ta 3 işçinin öldüğü maden faciasında, 3 şüpheli adliyede
Milas'ta 3 işçinin öldüğü maden faciasında, 3 şüpheli adliyede
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Bayraklı'daki o bölgede bakanlık inceleme başlattı
Bayraklı'daki o bölgede bakanlık inceleme başlattı
Karadeniz'de PKK'lı teröristlere bir darbede günlüklerinden
Karadeniz'de PKK'lı teröristlere bir darbede günlüklerinden
Peribacalarında çay bahçesi yıkıldı
Peribacalarında çay bahçesi yıkıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ