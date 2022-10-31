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Erdal İnönü vefatının 15'inci yılında mezarı başında anıldı

31 Ekim 2022 Pazartesi 15:54
Erdal İnönü vefatının 15'inci yılında mezarı başında anıldı

İSTANBUL - Eski Başbakan Yardımcılarından ve SHP Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü, vefatının 15. yılında kabri başında anıldı. İnönü için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda mezarı başında tören düzenlendi. Törene Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, yakınları ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan eşi Sevinç İnönü, "15 yıl oldu, su gibi akıp gidiyor, dün gibi hatırlıyorum. İnsan, acısını, yokluğunu gittikçe daha çok hissediyor. Bize çok doğru şeyler öğretti. Bunun için onu sevgi ve şükranla yad ediyoruz. Şimdi, niçin birtakım şeyleri, davranışları yaptığı daha çok anlaşılıyor. Çok huzurlu bir insandı, etrafındaki herkese de huzur ve itidal geçirirdi" dedi.  Duaların okunduğu tören, İnönü'nün mezarına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.


 

AKADEMİSYENLİĞİ SİYASETE TERCİH ETTİ 

Prof. Dr. Erdal İnönü, 1983 yılında, Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) Kurucu Başkanı olarak siyasete atıldı. Bu partinin, Halkçı Parti ile birleşmesi sonucu ortaya çıkan Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin (SHP), ilk olağan kurultayında seçildiği genel başkanlık görevini 1993 yılına kadar sürdürdü.

1986, 1987 ve 1991 genel seçimlerinde İzmir'den milletvekili seçilen Erdal İnönü, Doğru Yol Partisi ile SHP'nin kurduğu koalisyon hükümetinde (1991-1993) Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 1992 yılında Berlin'de toplanan 19. Sosyalist Enternasyonal Kongresi'nde Başkan Yardımcısı; 1993 yılında ise, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı seçildi. SHP-CHP birleşmesinden sonra kısa bir süre (27 Mart-20 Eylül 1995) Dışişleri Bakanlığı yaptı.

Siyasetten ayrıldıktan sonra akademiye dönen Erdal İnönü, Sabancı Üniversitesi'nde Bilim Tarihi dersleri verdi. TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi olan Erdal İnönü, matematiksel fiziğe yaptığı katkılardan ötürü 2004 yılında, Grup Teorisi ve Temel Fizik Vakfı tarafından, fizik alanında Nobel'den sonraki en büyük ödül olan Wigner Madalyası'na layık görülmüştü. Erdal İnönü, 2007 yılında vefat etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Erdal İnönüAnma
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