Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.871,44
ALTIN
1.165,86
DOLAR
18,82
STERLİN
23,20
EURO
20,49
Erciyes Üniversitesi 2 Sözleşmeli Personel alıyor
Erciyes Üniversitesi 2 Sözleşmeli...
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel...
Düzce Üniversitesi 157 Sözleşmeli Personel Alacak
Düzce Üniversitesi 157 Sözleşmeli...
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi...
Van'da reklam alanları kiraya verilecek
Van'da reklam alanları kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erciyes Üniversitesi 2 Sözleşmeli Personel alıyor

01 Şubat 2023 Çarşamba 13:55
Erciyes Üniversitesi 2 Sözleşmeli Personel alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8. Maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) gereğince 2023 yılı Eğitim-Öğretim faaliyetleri kapsamında çalıştırılmak üzere 2 (iki) kadın ve 2 (iki) Erkek olmak üzere 4 (Dört) sözleşmeli canlı model alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler
Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel alacak
Düzce Üniversitesi 157 Sözleşmeli Personel Alacak
Düzce Üniversitesi 157 Sözleşmeli Personel Alacak
"Kış Tatbikatı-2023" kapsamında taarruz görevi icra edildi
"Kış Tatbikatı-2023" kapsamında taarruz görevi icra edildi
İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu ile ilgili ihbarların sayısı gün geçtikçe azalır noktaya geldi
İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu ile ilgili ihbarların sayısı gün geçtikçe azalır noktaya geldi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alacak
Van'da reklam alanları kiraya verilecek
Van'da reklam alanları kiraya verilecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi lunapark işletmesinin üst hakkını ihale edecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi lunapark işletmesinin üst hakkını ihale edecek
DUYGULARIMIZA YAKAMOZ BASAN ADAM!
DUYGULARIMIZA YAKAMOZ BASAN ADAM!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi