Erciyes Üniversitesi 2 Sözleşmeli Personel alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8. Maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) gereğince 2023 yılı Eğitim-Öğretim faaliyetleri kapsamında çalıştırılmak üzere 2 (iki) kadın ve 2 (iki) Erkek olmak üzere 4 (Dört) sözleşmeli canlı model alınacaktır.

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