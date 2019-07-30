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Erciş'te PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından arazide yapılan aramalarda terör örgütü PKK'nın kullandığı bir sığınak tespit edildi. Çeşitli malzemelerin ele geçirildiği sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

Erciş'te PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından arazide yapılan aramalarda terör örgütü PKK'nın kullandığı bir sığınak tespit edildi. Çeşitli malzemelerin ele geçirildiği sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

30 Temmuz 2019 Salı 13:19
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Erciş'te PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

VAN - Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erciş ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak bulunduğunun tespit edilmesi üzerine dün bölgeye 'Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu' düzenlendi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda teröristlerin kullandığı bir sığınak tespit edildi. Jeneratör, akü, sığınak yapımında kullanılan çeşitli araç ve gereç ile yaşam malzemelerinin ele geçirildiği sığınak, kullanılamaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErcişPKK Sığınağı
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