Engelsiz Ödüller

HABER: FUNDA AKOSMAN

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl Boyut Çelik Kapı’nın ana sponsorluğunda 13. kez düzenlenen “Boyut Çelik Kapı ile 13.Yılın En İyileri Ödül Töreni” mekan sponsoru Yeşilköy’deki Wow İstanbul Hotel Safir Salonu’nda yapıldı. Tayyar Işıksaçan ve Wilma Elles’in sunuculuğunu yaptığı, Hayat Mertcan’ın ise “Kırmızı Halı Röportajları”nı yaptığı görkemli törene müzik, TV, tiyatro, sinema ve iş dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Gecenin ev sahibi olan Engelsiz Yaşam Vakfı kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan yaptığı konuşmada “Vakfımız devletten yardım almadan yaptığı bu ve benzeri organizasyonlarla sponsorlar ile bağışçı hayırseverlerden aldığı desteklerle engellilere yardım eden, yardım eli uzatan bir kuruluştur” dedi.

Vakıf yararına açık artırmadan 75 bin lira...

Engelsiz Yaşam Vakfı gecede engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenlediği açık artırmada 75 bin lira gelir elde etti. Açık artırmada Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün isteği üzerine el yazısı imzasını tasarlayan Vahram Çerçiyan’nın imzayı hazırlama hikayesinin anlatıldığı özel tasarım tablo 40 bin liraya alıcı buldu. Sağlık kliniği sahibesi Benan Saraç’ın satın aldığı tabloyu Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan tesmil etti. Açık artırmada satışa sunulan bir diğer eşya ise ünlü sanatçı Coşkun Sabah’ın yıllarca bestelerini yaptığı ve sahnede kullandığı ud oldu. Üzerinde adı yazılı udu vakfa bağışlayan sanatçı açık artırma için sahneye kendisi gelerek açık arttırmayı başlattı. Sanatçının ud’unu 35 bin liraya avukat Kasım Aksoy satın aldı. Kasım Aksoy’a satın aldığı udu ünlü oyuncu Halil Ergün teslim etti.

Özel ödüller... Mustafa Sandal ve eşine ödül...

Vakıf Özel Ödülleri ise çeşitli isim ve kuruluşlara verildi. Geçtiğimiz yaz Roma Büyükelçiliği’nde evlenen ve Marmaris’te düğün yapan Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup davetlilerden takı yerine Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışta bulunmalarını istemişlerdi. Bu davranışları takdir toplayan çifte gecede Vakıf Özel Ödülü verildi. Ödülü Mustafa Sandal bizzat geceye katılarak teslim aldı. Vakıf Özel Ödülleri’ne ayrıca BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği, hayırsever iş insanı Menekşe Kankavi, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Folklor Ekibi ile hayırsever sanatçı Yılmaz Morgül layık görüldü.

Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülleri üç ünlü isime verildi...

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın “Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülleri” ise bu yıl üç önemli ve tanınmış isime verildi. Kendi alanlarında yıllarca çalışıp emek veren üç isim ödüllerini alırken dakikalarca alkışlandılar. Klasik Türk Sanat Müziği’nin usta yorumcusu Kamuran Akkor, tiyatro ve sinema oyuncusu Halil Ergün, oyuncu ve sunucu Çiğdem Tunç ödüllerini alırken yaptıkları konuşmalarla vakıfa ve engelli bireylere destek verdiler.

Gecede ayrıca Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Folklor Ekibi çayda çıra gösterisi yaparken, Hilal Özdemir, Petek Dinçöz, Aslı Hünel şarkılarıyla renk kattılar. Gecenin sonunda ise Türk müziğinin usta ismi bestekar ve ud virtüözü Coşkun Sabah canlı konser verdi ve davetlileri coşturdu. Coşkun Sabah sanatçı arkadaşı Yılmaz Morgül ile bir şarkısını da düet olarak birlikte seslendirdiler...

ENGELSİZ YAŞAM VAKFI “BOYUT ÇELİK KAPI ile 13. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ” KİM HANGİ ÖDÜLÜ ALDI... ÖDÜL LİSTESİ...

VAKIF ÖZEL ÖDÜLLERİ

MUSTAFA & MELİS SÜTŞURUP SANDAL

ENGELSİZ HASTANE / BHT CLINIC İSTANBUL TEMA HASTANESİ

TÜM ŞEHİT ÇOCUKLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

YILIN EN HAYIRSEVER İŞ İNSANI KADIN / MENEKŞE KANKAVİ

ULUSLARARASI DOWN SENDROMU FEDERASYONU FOLKLOR EKİBİ

YILIN EN HAYIRSEVER SANATÇI / YILMAZ MORGÜL

YAŞAM BOYU MESLEK VE ONUR ÖDÜLLERİ

KAMURAN AKKOR

TURGAY TANÜLKÜ

PERİHAN SAVAŞ

HALİL ERGÜN

BAHAR ÖZTAN

ÇİĞDEM TUNÇ

YILIN EN İYİ SİNEMA FİLMİ

KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN / TRT ve DİJİTAL SANATLAR

YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ

Özer FEYZİOĞLU / KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN

YILIN EN İYİ SİNEMA KADIN OYUNCUSU

Alayça ÖZTÜRK / KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN

YILIN EN İYİ SİNEMA ERKEK OYUNCUSU

İsmail HACIOĞLU / Rahman BEŞEL / KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN

YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI

Yılmaz MORGÜL

YILIN EN İYİ TSM - FANTAZİ KADIN SANATÇISI

Aslı HÜNEL

YILIN EN İYİ POLİSİYE DİZİSİ

ARKA SOKAKLAR / ERLER FİLM / KANAL D

YILIN EN İYİ TİYATRO OYUNU

VİŞNE BAHÇESİ / SAHNEKARLAR / KEREM GÖK

YILIN EN İYİ POP MÜZİK KADIN SANATÇISI

Hande YENER

YILIN EN İYİ POP MÜZİK ERKEK SANATÇISI

Serdar ORTAÇ

YILIN EN BAŞARILI DÜETİ

Elif Buse DOĞAN + Yaşar İPEK / BİR ALO DE

YILIN EN BAŞARILI MÜZİK PROGRAMI

ÇOK AKUSTİK / STAR TV / Ercan SAATÇİ

YILIN EN İYİ SOHBET PROGRAMI

Ceyda DÜVENCİ ile Bambaşka Sohbetler / NTV

YILIN EN İYİ TV DİZİSİ

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM / ATV

YILIN EN İYİ TV DİZİSİ YÖNETMENİ

Onur TAN / Ben bu Cihana Sığmazam

YILIN EN İYİ DİZİ KADIN OYUNCUSU

Pelin AKİL / Ben Bu Chana Sığmazam

YILIN EN İYİ DİZİ ERKEK OYUNCUSU Oktay KAYNARCA / Ben Bu Cihana Sığmazam YILIN EN İYİ DİJİTAL PLATFORM DİZİSİ

SICAK KAFA / Netflix

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCUSU

Mert BAYMAK

YILIN EN İYİ HABER KANALI

CNN TÜRK

21. YILIN EN İYİ HABER MUHABİRİ

Samet GÜNER / CNN TÜRK

YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ

Fulya KALFA / CNN TÜRK YILIN EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ

Deniz BAYRAMOĞLU / KANAL D YILIN EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI

ESRA EROL’DA / Atv

YILIN PROJE ALBÜMÜ

PETEK DİNÇÖZ / ÇILGINLAR GİBİ

YILIN EN İYİ SPOR PROGRAMI

A SPOR / TURKUVAZ MEDYA GRUBU

YILIN EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI

Hilal ÖZDEMİR

YILIN EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI

İzzet YILDIZHAN

YILIN EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI

MASTERCHEF TÜRKİYE / TV8