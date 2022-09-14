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Engelli bireylere tam gün ücretsiz eğitim desteği veriliyor

Türkiye’de ilk defa evden dışarıya çıkamayan engellilere yönelik verilen saatli eğitimin üzerine artık tüm güm eğitim desteği de verildiği söylendi. Türkiye Engelliler Vakfı ile Ahde Vefa Platformu iş birliğinde, tüm engellilere yönelik verilebilen bir eğitim modeli sistemi ile, gün içinde zamanının tamamını eğitimle geçirebilme imkanının verildiği de bildirildi.

14 Eylül 2022 Çarşamba 13:30
Engelli bireylere tam gün ücretsiz eğitim desteği veriliyor

Türk Engelliler Vakfı Genel Başkanı Zülfinaz Abedan, evde kalma zorunluluğu taşıyan ve bu sebeple de evdeki diğer bireylere bedensel zarar veren yada zamansal meşguliyet veren engellilerimize artık tüm gün eğitim desteği veriyoruz. Bize ulaşmaları için resmî internet sitesi üzerinden yada çağrı merkezlerimizden ulaşarak ücretsiz kayıt yapabilir ve tüm günü kapsayan bu anlamlı eğitim modeli uygulamamızdan faydalanabilirler. Bu yolda engellilerimizin yasal ve sosyal haklarını güvence altına almak adına verdiğimiz hizmetlerimiz, yönetimdeki tüm üyelerimiz ile birlikteliğimiz 30 yıla dayandı ve bizler ömrümüzü bu hizmetlere adadık. Bu manada bu anlamlı projelerimize desteklerini esirgemeyen Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak ile Vakfımızın gönüllü danışmanlığını yıllardır yürüten Siyasi Danışmanımız Taner Akkuş’a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak, böyle bir projede olmak ve sürdürülebilir anlamda uygulamayı yürütmek gerçekten zahmet isteyen ve sistematik bir takip ile özveri ve gayret beklenen bir uygulama olduğunu bizzat yerinde gözlemleyerek şahit oldum. Eğitim ülkemiz de önem arz eden bir alan. Özellikle de dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik verilen bu hizmet desteklenmeli ve takdir edilmelidir. Bu minvalde Türkiye Engelliler Vakfı Genel Başkanı Zülfinaz Abedan başta olmak üzere tüm vakıf yönetimine ve bu anlamlı projenin gerçekleşmesine vesile olan bizim de danışmanlığımızı gönüllü olarak yürüten İletişim Uzmanı Taner Akkuş’a teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Engelliler Vakfı
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