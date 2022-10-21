"Enflasyon farkı yükünü gençlerimizin üstünden alıyoruz"

KÜTAHYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Önümüzdeki günlerde parlamentomuz yasalaştıracak, kredilerin üzerindeki enflasyon farkı yükünü de gençlerimizin üstünden alıyoruz. Böylece öğrenim kredisi alanların sadece ana parayla birlikte ödemesi gerçekleştirilecek" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Kütahya'ya geldi. AK Parti'li belediye başkanları ve teşkilat mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, daha sonra basın toplantısı düzenledi. Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il yönetim kurulu üyeleri ve partililer yer aldı. Gençlere sağlanan destek ve yatırımlar hakkında konuşan Kasapoğlu, muhalefete de eleştirilerde bulundu.



'HARÇ KONUSUNU KİMSE HATIRLAMIYOR BİLE'



Ülke genelinde 500 binden fazla gence burs, 1 milyondan fazla gence ise kredi desteği sağladıklarını ifade eden Kasapoğlu, "Önümüzdeki günlerde parlamentomuz yasalaştıracak, kredilerin üzerindeki enflasyon farkı yükünü de gençlerimizin üstünden alıyoruz. Böylece öğrenim kredisi alanların sadece ana parayla birlikte ödemesi gerçekleştirilecek. Birileri sanki bugüne kadar gençleri ötekileştiren, gençlerin önüne engeller koyanlar, kendileri değilmiş gibi davranıyorlar. Fakat onların geçmişte gençleri nasıl ötekileştirdiğini, onları nasıl eğitim hakkı başta olmak üzere önlerini kapamaya çalıştıklarını unutmadık. Ama bu ülkenin tüm evlatlarını kucaklayacak bir özveri ile hem eğitimle ilgili hem öğrencilerimizin sosyal ve siyasal haklarıyla ilgili pek çok çabayı ortaya koyduk. Seçmen ve seçilme yaşı, üniversiteler, üniversite harçları ile ilgili. Fakat öyle bir duruma getirdik ki; harç konusunu kimse hatırlamıyor bile. Bu şekilde tarihe gömdüğümüz pek çok eskiye dair engel, eskiye dair şikayet var" dedi.



'TÜRKİYE'NİN 207 ÜNİVERİTESİ VAR'



Bakan Kasapoğlu, bugün Türkiye'de 207 üniversite olduğunu belirterek, "Fırsat eşitliğini sözde değil; özde bir şekilde ortaya koyarak, en başta tüm illerimize üniversite açarak; bugün Türkiye'nin 207 üniversitesi var. Karar alma süreçlerinde, sivil toplumda, her yerde gençlerimizin görev aldığını, katılımcı ruhu güçlendirme noktasında artırdık. Bundan sonra da aynı ruhla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Kütahya stadının temelinin bu yıl içinde atılacağı aktaran Kasapoğlu, "Bu stat, elbette futbol odaklı bir merkez. Ama bununla birlikte yaşayan tesis anlayışımız gereği, antrenman sahalarıyla ve imkanlarıyla diğer branşlara da hizmet edecek nitelikte, donanımda, dinamizmde bir tesis olur. İnşallah en kısa zamanda tamamlanmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.