Endüstriyel baskıda dünya lideri EFI, tüm sektörlere hitap ediyor

Türkiye pazarında, EFI ve Lidya Grup iş birliği 2015 Kasım ayında başladı. Lidya Grup, EFI iş birliğinin ilk yılı olan 2016 yılında dünya genelinde en iyi iş ortağı ödülünü alarak büyük gurur yaşadı ve ilk günden itibaren EFI markasını başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor. Lidya Grup’un satış ve servis hizmeti verdiğini anlatan Lidya Grup Geniş Format ve Bayiler Müdürü Mehmet Döner, şunları söyledi:

“Ülkemizde EFI markalı hemen hemen tüm ürün gruplarının satış ve servis hizmetini veriyoruz. Bu kapsamda EFI’nin sadece reklam sektörü için üretmiş olduğu hemen hemen tüm modelleri bulunuyor ve bu ürün gamının tamamına yakınını ülkemizde kurduk ve çalıştırıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Vutek markası ile ülkemiz pazarına giriş yapan EFI, dünyada olduğu gibi ülkemizde de liderliği kimseye bırakmıyor. Vutek özellikle reklam sektörünün efsane markası haline gelerek, sektördeki herkesin sahip olmayı istediği bir marka olmuştur. Türkiye’de Lidya Grup iş ortaklığı ile marka, gücünü ve etkinliğini korumaya devam edecektir.” dedi.

Endüstriyel baskıda dünya liderliğine oturdu

Dünden bugüne EFI markasının tarihçesi hakkında bilgiler veren Lidya Grup Geniş Format ve Bayiler Müdürü Mehmet Döner, şunları söyledi:

“EFI, dünyanın önde gelen yazılım firmalarından birisi. Kuruluş yılı 1981 ve kuruluş amacı ilk olarak dijital baskı pazarı için renk yönetim sistemini üretmek olmuştur. Bunu da 1991 yılında dünyanın en iyi renk yönetim sistemini Fiery’i dünyaya hediye ederek başarmıştır. Bu kapsamda, üretmiş olduğu yazılımın çalışabileceği üniteyi, yazılım ile birlikte komplike bir şekilde çalışabilmesi için üreten ilk firmadır ve durum dünyadaki tüm müşterilerine, üretim esnasında verimliliği ve stabilizasyonu sağlamak adına büyük fayda sağlamaktadır. Birçok global dijital baskı makinesi üreticisi, üretmiş oldukları birçok üründe ve özellikle de endüstriyel ürünlerinde, EFI’nin Fiery server’lerini tercih ediyor. Bu da EFI’nin, global dijital baskı pazarı için önemini gösteren önemli göstergelerden birisidir. EFI yazılım alanında güç kazanıp, dünyada bu alanda liderliğini ortaya koyması ile birlikte, artık yazılımlarının gücünü daha fazla sergileyebileceği endüstriyel baskı makinesi üretmek ve dünyaya pazarlamak amacı ile 2003 yılında Vutek markasını bünyesine katarak, artık dijital baskı alanında yazılım firması olmasının yanında, ekipman üreticisi olarak da anılmaya başlamıştır. Ve, yazılım tarafındaki gücünü, ekipman tarafında da ortaya koyarak Vutek markasını endüstriyel baskı alanında dünya liderliğine taşımıştır. Bununla birlikte, kuruluşundan günümüze kadar dijital baskı sektörüne yatırımlarına devam ederek, bünyesine sırasıyla, etiket baskı makinesi Jetrion, seramik baskı markası Cretaprint, tekstil baskı makine markası Reggiani ve R2R baskı makinesi üreten Matan firmalarını katmıştır ve endüstriyel alanda hemen hemen tüm sektörlere hitap edebilir hale gelmiştir. Bu markaların tümü, kendi alanlarında dünya lideridir” diye konuştu.