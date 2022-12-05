En İyi Facebook Instagram Video İndirme Programları

En iyi iletişim araçlarından biri olan Facebook, video ve fotoğraf yükleme yanında hikâye paylaşımının da yapıldığı bir platformdur. Günümüzde insanlar arkadaşları, akrabaları ve aileleri ile Facebook’ta iletişime geçiyor ve fotoğraf-video paylaşımları yanında sohbet etme imkânı da buluyor. Diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi Facebook’ta da kullanıcılar bir profil oluşturup ücretsiz bir şekilde üye olarak paylaşım yapmaya başlamaktadır. En çok kullanılan sosyal medya platformu olan Facebook, sadece bireysel kullanıcıların değil işletmelerin de ürün ve hizmet tanıtımı yaptığı bir sosyal ağ kanalıdır.

Facebook, 4 Şubat 2004 yılında Harvard Üniversitesinde öğrenci olan Mark Zuckerberg tarafından öğrencilerin birbirleri ile iletişim sağlayabilmeleri için “The Facebook” adı ile kurulmuş bir web sitesi idi. Kıs sürede herkesin beğenisini kazandı ve Harvard Üniversitesi’nin dışına taştı. 2 ay içinde Ivy Ligi okullarını, ilk yılda da Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm okullar etkisi altına aldı. Kurulum amacı öğrencilerin birbiri ile kolay iletişime geçmesi olsa da, fotoğraf ve video paylaşımı ve durum güncellemesi ile artık günümüzde milyonları bulan bir kullanıcı kitlesine sahiptir.

7’den 70’e tüm insanlara ve tüm dünyaya ulaşan Facebook, dünyanın en büyük izleyici ve dinleyici kitlesi ile dijital pazarlamada önemli rol oynuyor. Özellikle video paylaşımları ile çok sevilen Facebook, milyonlarca kullanıcı sayısı ile her geçen gün popülaritesini arttırıyor.

En İyi Instagram Video İndirme Sitesi

Hiçbir programa ihtiyaç duymadan tarayıcı tabanlı çalışan web sitelerinden de instagram video indirebilirsiniz. İnstagram video indirmek için bu bağlantıya tıklayın> https://indirgec.com.tr/instagram-video-indir/ Tıkladığınız bağlantıdan tüm instagram videolarını reels ve hikaye videoları dahil indirebilirsiniz. Aynı zamanda bu site aracılığıyla Instagram fotoğraflarını da orijinal haliyle indirebilirsiniz.

İşte en popüler Facebook video indirme programları

FBDown

Fbdownloader

Facebook Video Downloader

SnapDownloader

By Click Downloader

GetfVid

Leawo Video Downloader

QDownloader

Download Social Media

Freemake Video Downloader

TD Downloader

4K video Downloader

FB Video Saver

İndirgec.com.tr

Facebook’ta beğendiğiniz bir videoyu ücretsiz bir şekilde nasıl indirebileceğinizi açıklayarak devam edelim.

Programsız Facebook Video İndirme

Programsız bilgisayara Facebook video indirmek veya Facebook video indirme programsız ihtiyacınızı gidermek için;

Facebook videosu bağlantısında "www" bölümünü " mbasic " olarak değiştirin

İndirmek istediğiniz videoyu bulun

Gönderinin sağ üst köşesinde yer alan 3 noktaya tıklayın

Bağlantıyı kopyalayın

Tarayıcıda yeni bir pencere açarak kopyaladığınız bağlantıyı yapıştırın

Sayfa yüklendiğinde "www" bölümünü " mbasic " olarak değiştirin

Video mobil cihazlara optimize edilmiş şekilde görülür

Videoyu oynatın

Videoya sağ tıklayarak farklı kaydedin

Facebook’tan programsız video indirme işleminiz tamamlanmıştır.

FBDown.net

iPhone ve Android telefonlarda da Facebook video indirmede kullanılan ücretsiz bir uygulamadır. Bu Facebook video indirici, akıllı cihazlarda da çalışıyor. Aynı zamanda Facebook gizli video indirmek için "Facebook özel video indir" aramalarında da kullanılan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.

Facebook mobil hesabınıza girin

İndirmek istediğiniz videoyu bulun ve “paylaş” butonuna basın

“Bağlantıyı Kopyala”ya basın

fbdown.net adresini açın

Video URL’sini ilgili kutucuğa yapıştırarak “indir” butonuna basın

Yüksek veya normal kalite seçeneklerinden istediğinizi seçin

Facebook videosunun görüntülendiği yeni bir sayfa açılacaktır

Basılı tutun ve “Dovnload video’ya basarak indirme işlemini tamamlayın

Facebook’ta olan video nasıl indirilir?

Facebook’ta video indirmek için kullanılan birçok program adı vermiştik. Çalışma mantığı aynı olan bu uygulamalardan biri ile Facebook’ta beğendiğiniz ve tekrar-tekrar izlemek istediğiniz videoları Facebook video indirme programı kullanarak kısa sürede indirebilir ve dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

Facebook programsız video nasıl indirilir?

Facebook’ta programsız video indirmek istiyorsanız, programsız Facebook video indirme bölümünde açıkladığımız adımları izleyin ve herhangi bir programa ihtiyaç duymaksızın beğendiğiniz Facebook videolarını indirin.

Facebook’tan video telefona nasıl indirilir?

Sadece PC’de değil İphone ve Android cihazlarda Facebook videosu indirmede kullanılan FBDown.net gibi uygulamalarla kısa sürede cep telefonunuza video indirebilir ve kaydedebilirsiniz.

Facebook HD video nasıl indirilir?

SnapSave ile Facebook HD video indirebilirsiniz. Bunun için indirmek istediğiniz Facebook video URL’sini kopyalayıp SnapSave’de ilgili alana yapıştırmanız yeterlidir. İndirmek istediğiniz video kalitesinden HD’yi seçerek HD kalitesinde video indirebilirsiniz.

Facebook Reels video İndir

Facebook reels indirme programı arıyorsanız online ve ücretsiz olan SnapSave programını kullanabilirsiniz. Diğer programlarda olduğu gibi ilk olarak Facebook uygulamasını açın, indirmek istediğiniz videoyu bulun ve URL’sini SnapSave’de ilgili kutucuğa yapıştırın. Download butonuna tıkladığınızda videonuzun indirmek işlemi başlayacak ve kısa sürede tamamlanacaktır.