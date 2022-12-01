EMŞAV Vakfı Bahçeşehir’de açıldı!

HABER: FUNDA AKOSMAN

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Kadıköy İlçe emniyet Müdür Yardımcısı Tuğba Ördek, EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, EMŞAV İstanbul İl Başkanı Avukat Neslihan Vonave ve çok sayıda davetli katıldı.

EMŞAV Vakfı Hukuk İşleri Başkanı Avukat Tülay Bekar muhteşem yorumuyla, can dostumuz değerli Albay Canfer Balçık’ın güne özel yazdığı, herkesi ağlatan dokunaklı şiirini hakkıyla okudu. Şehit ailelerinin de katıldığı gün, mehter takımı ve müzik dinletisi ikramlar ve müthiş bir kenetlenme ile sıcak, samimi atmosferde gelişti.

Kurdele kesme töreninden önce konuşan EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, "1998 yılında şehit ailelerimiz ve gazilerimiz tarafından İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü desteğiyle dernek olarak kurulmuş 2011 yılında Vakıf statüsü almıştır. Emniyet teşkilatında görevli iken görevinin etkisi ve tesiri ile hayatını kaybeden şehit polislerimizin kutsal emanetleri olan aileleri ile vazife malulü olan gazilerimizin, her bir şehit ve gazi adayı olan polislerimizin her konuda yanındadır. Hem hukuki hem de maddi manevi olarak hizmet vermektedir. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve polisimiz için sosyal içerikli proje çalışmalarımız vardır. AR-GE çalışmaları bittiğinde bu projeleri hayata geçireceğiz" dedi.