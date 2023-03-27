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Emre Nakkaş Kimdir?

Emre Nakkaş 27 yaşında, İstanbul doğumlu genç bir girişimcidir.

27 Mart 2023 Pazartesi 15:05
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Emre Nakkaş Kimdir?

2018 yılında İstanbul Nişantaşı’nda çıkmış olduğu bu yolculukta, modanın adı olmak için kumaş sektörüne emin adımlar attı. Gelinlik, abiye el işi ve Hint işi kumaş sektöründe artık bende varım dedi.

Nişantaşı’nda BETEKS International White adında mağazasını açtığı andan itibaren ünlü modacıların uğrak yeri olmaya başladı.

Kumaş tasarımları ile birçok ilke imza attı. İşini aşkla yapması ve kumaşı sanata çevirmesi ile birçok ödüle layık görüldü.

Emre Nakkaş başarıların adamı olmaya devam edecekti. Farklı tarz ve farklı kumaş üretiminde adından sıkça söz ettiriyordu. Dünyaya açılması artık an meselesiydi ve adının Türkiye sınırları dışına çıkması, global bir marka olma yoluna girmesini sağladı.

Genç girişimci, BETEKS International White firması ile Türkiye ve Avrupa’ya bayilikler vermek için Ar-Ge çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini de açıkladı.

Kendisi, Kumaşta modanın adı olmak için gece gündüz çalışarak başarılarının devamını getireceğini ve Nişantaşı’nda boy göstermeye devam edeceğini belirtti. Ulusal ve yerel basındaki haberleriyle, modanın adı Emre Nakkaş’tan övgü dolu sözler ile bahsediyorlar.

“Moda Emre Nakkaş, kumaşa hayat verir.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emre Nakkaş
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