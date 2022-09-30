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Elektrikli araç markası Xev Yoyo dijital banka N Kolay ile anlaştı

Elektrikli araç markası Xev Yoyo, Aktifbank’ın dijital bankası N Kolay ile işbirliğine imza attı. XFM Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Baha Tuzer, bu işbirliği ile hedeflerine daha hızlı ulaşacaklarını vurguladı.

30 Eylül 2022 Cuma 14:31
Elektrikli araç markası Xev Yoyo dijital banka N Kolay ile anlaştı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünyanın önce gelen ve yakın zamanda Türkiye pazarına giren elektrikli araç Markası XEV Yoyo, otomotiv sektörünün en dikkat çeken yatırımlarından birisi oldu.

XFM Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Baha Tuzer’in distribütörlüğünde Türkiye'ye gelen çevre dostu araç, yakın zamanda yaptığı yeni işbirliği ile adından söz ettirmeye başladı. 1 yıla yakın süredir Türkiye pazarında bulunan ve duyurulduğu günden bu yana yoğun talep ile karşılaşan XEV Yoyo, ülkenin birçok ilinde bayilik çalışması yaparak vatandaşların araca ulaşımını da kolaylaştırdı.



Türkiye'de ilk kez elektrikli otomobil için XEV, müşterilerinin YOYO model araçlara

"N Kolay" sahip olabilmesi için Türkiyenin en büyük özel sermayeli yatırım bankası AktifBank N Kolay dijital bankası ile anlaşma yapan Baha Tuzer, bu işbirlikleri sayesinde çevre dostu elektrikli araçlara sahip olabilmeyi dahada kolaylaştırmış oldu.

Baha Tuzer, "Sürdürülebilir mobil geleceğini şekillendirmek için çıktığımız yolda, çevre dostu ve teknolojik araç üretmek, üretimini kendi ülkemizde yapabilmek dikkate aldığımız en önemli konu ve bunun üzerinde projelerimiz devam ediyor, yakın zamanda bu çalışmalarımızıda paylaşacağız. Ülkemize büyük katkılar sağlayacağımız ve istihdam yaratacağımız daha bir çok projede emin adımlarla çalışmalarınızı da sürdürüyoruz” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
XEV YoyoAktifbankN KolayXFM OtomotivBaha Tuzer
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