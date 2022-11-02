Elektirikli Forklift Nedir?

Temel güç kaynağı akü olan bu forkliftlerde kaldırma ve yürüyüş elektrik motorları ile yapılır. Akü olarak büyük traksiyoner tipler tercih edildiğinden amper ve volt değeri yüksektir.

Genellikle depo tarzı kapalı alanlarda tercih edilen elektrikli forkliftler, insan gücünün yetmediği durumlarda ürünlerin taşınması ve depolanması için kullanılırlar. Elektronik kart ve devre sistemi bulunan bu araçlar yağış alan ortamlar için uygun değildir. Çalışma süresi 5-6 saat olup, akü bittikten sonra yeniden şarj edilmesi gerekir. Bu nedenle işletmelerde trifaze sanayi elektriği bulunmalıdır.

Çalışma gürültüsü ve egzoz gazı kirliliğini ortadan kaldıran akülü forkliftler uzun ömürlü ve 8 saatlik vardiyalar için uygun olarak tasarlanmış taşıma araçlarıdır.1.5 tondan 5 tona kadar taşıma kapasitesi ile yüksek performans sağlarlar. Operatörler için ses seviyesinin düşük olması nedeni ile konforlu ve güvenlik açısından üst düzey özelliğe sahiptirler.

Elektrikli Forklift Nasıl Kullanılır?

Elektrikli forklift kullanımı için öncelikle operatör belgesi gerekmektedir. Yedek akü sayesinde 24 saat çalışma sağlayabilen akülü forkliftler özellikle vardiyalı işyerleri için uygundur. Operatörlerin yetkin kişilerden olması halinde iş ve zamandan tasarruf sağlayarak sorunsuz çalışma ortamı sunarlar. Belgesi olmayan kişilerin kullanması can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir.

Forkliftin Öne Gidişi İçin

Kullanımı için araç hareket ettirilmeden önce lift sistemi çatal tertibatı komut kulları aracılığı ile 15 cm yerden yukarı yükseltilir

Forkliftin el freni boşa alınır

Vites kolu ileri duruma getirilir ve gaz pedalına basılarak araç öne doğru hareket ettirilir.

Forkliftin Geri Gidişi İçin

Öne gidiş ile çok farkı olmayan geri gidiş işleminde vites kolu R konumuna getirilir

Forkliftlerin farklı tip ve modellerinde aracın ileri geri vites kolu ile birlikte gaz pedalı kullanılır. Bazı modellerde ise bu durum farklıdır ve sadece ayak pedalları kullanılarak yapılır.

Forkliftin Durdurulması

Forkliftin durdurulması yavaş bir şekilde kademeli olarak yapılmalıdır.

Durdurulmadan önce araç gideceği yöne doğru sürülür ve ayak gaz pedalından yavaşça çekilir

Vites kolu boşa alınır

Araç tamamen durma pozisyonuna gelene kadar fren pedalına kademeli olarak basılır.

Aracın durduğundan emin olduktan sonra el freni çekilir

Tüm bunların yanında elektrikli forklift kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlara ayrıca dikkat edilmelidir. Forkliftin tek çatalı ile taşıma kesinlikle yapılmamalıdır. Taşıma gücünün üzerinde fazla yük koyulmamalıdır.

Yükler dengeli olarak yüklenmelidir. Kaldırırken ve taşırken asansör öne eğilmemelidir. İndirme işlemi sırasında yavaş hareket edilmelidir. Yük yukarıda asılı durumdayken altına kimsenin girmesine izin verilmemelidir.

Taşıma işlemi yapılırken kesinlikle çok hızlı gidilmemelidir. Yokuş aşağı eğimli yollarda forklift ile taşıma yaparken geri gidilmemelidir. Aksi halde yük öne kayarak düşebilir.

Forklift kullanımı esnasında başka biri araca bindirilmemelidir. Çatalların üzerine insan bindirilmemeli aksi halde düşerek ölümüne sebep olunabilir.

Forkliftlere yükleme ve boşaltma işlemleri rampa giriş holü, malzeme koridorları, çıkış kapısı, acil çıkış yolları ve yangın dolapları önünde kesinlikle yapılmamalıdır. Yalnızca bu iş için özel yapılmış alanlarda yapılmalıdır.

Forklift kullanımı esnasında korkuluk mutlaka olmalıdır. Çünkü yukarıdan düşebilecek yüklerden koruma sağlar. Forklift operatör olmadığı durumlarda çalışır vaziyette bekletilmemelidir. Onarım için operatörün yetersiz kaldığı durumlarda mutlaka teknik servis ile irtibata geçilmelidir.

Elektrikli Forklift Motoru

Hareket gücünü kullanılan motordan alan elektrikli forklift motoru, cihazın sorunsuz çalışması açısından büyük önem taşır. Bu nedenle motor seçiminde dikkat edilmesi gerekmektedir. Dayanıklı ve kaliteli malzemeden yapılmış bilinen markadan seçilmiş forklift motoru aracın dayanıklılığı ve uzun süreli kullanımı için büyük önem taşır.

Piyasada çok sayıda elektrikli forklift motoru seçeneği bulunmaktadır. Geniş ürün yelpazesi arasından kendi cihazınıza uygun olanı tercih etmeniz halinde verimli çalışmalar yapabilirsiniz.

Uzun ömürlü ve ekonomik olan elektrikli forkliftler, diğer fosil yakıtlara nazaran daha az enerji harcar. Mekanik bakım gerektiği durumlarda lastik, elektronik onarım ve akü satışı için alternatif ve ekonomik çözümlere ulaşılması oldukça kolay araçlardır.

Tim Forklift ayrıcalığı ile ulaşabileceğiniz elektrikli forklift motoru hem bütçeniz ile eşleşir hem de uzun yıllar dayanıklı kullanım sağlar. Güç oranı, boyut ve bakım kolaylığı ile avantaj sağlayan motorlar arasından ihtiyacınıza göre seçim yapabilirsiniz.

Elektrikli Forklift Fiyatları

Kullanım alanına göre tercih edilecek satılık forklift arayışında olanlar için birkaç noktanın altını çizmek gerek. Tim Forklift Elektrikli forklift fiyatı konusunda bazı kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.

Forklift fiyatları seçilen akülü forkliftin özellikleri, markası, taşıma kapasitesi, çalışma sistemleri gibi etkenlere göre farklı fiyatlarda satışa sunulmaktadır. Forklift satın almak pahalı geldiği durumlarda iş yükünü hafifletmek adına kiralamayı düşünürseniz, kiralama süreci ne kadar uzun olursa fiyatlar o oranda düşecektir.

En güvenli ve ekonomik elektrikli forklift fiyatları için Tim Forklift firması ile irtibata geçerek güvenli ve bütçenize uygun alışveriş imkanından yararlanabilirsiniz.

Uzun süre kullanım imkanı ile forklifte verdiğiniz parayı çıkarmak istiyorsanız, kaliteli garantili ve teknik servis imkanı olan elektrikli forklift almanızı öneriyoruz. Bu konuda çok sayıda başarılı referansa sahip olan ve ürettiği forkliftler ile çok tercih edilen tim forklift markası piyasanın lider ismi olarak size en kaliteli ürünü sunacaktır.

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