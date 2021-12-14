Elazığ'da depremzedelere 379 konut için kura çekimi

ELAZIĞ - Elazığ'da, geçen yıl meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan 379 konut için kura çekimi yapıldı.



Kentte 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası TOKİ tarafından depremzedeler için yaptırılan konutların inşası sürüyor. Son olarak Çatalçeşme Mahallesi'nde yapılan konutlardan 275 ile merkez ve ilçe köylerinden 104 hak sahibi için İl Özel İdare binasında kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen törene Vali Ömer Toraman da katıldı. Vali Toraman, perşembe günü 1887 hak sahibi kurası ile birlikte aralık ayında 2 bin 266 konutun kurasını çekmiş olacaklarını söyledi.