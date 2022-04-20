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Ekşi: Uçak içinde maske zorunluluğun kaldırılmasından memnuniyet duyarız

20 Nisan 2022 Çarşamba 13:44
Ekşi: Uçak içinde maske zorunluluğun kaldırılmasından memnuniyet duyarız

İSTANBUL - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçak içerisi ve havalimanlarında maske kullanım zorunluluğunun kaldırılması konusunda alınacak karardan memnun olacaklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı'nda Routes World 2023 tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan THY Genel Müdürü Ekşi burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekşi şunları, "Uçak içerisinde maske kullanılmaması konusu tamamen düzenleyicilerin kararıyla oluyor. Türk Hava Yolları olarak hem ulusal otoritelerin hem de uluslararası otoritelerin verdiği kuralları en efektif şekilde uyguluyoruz. Biz de eğer şartlar müsait ise maskelerin kaldırılmasından memnun oluruz. Şu anda da dünyada bazı ülkelerde uçak içerisinde maske kullanımı zorunlu olmaktan çıkarıldı, tavsiyeye dönüştürüldü. Elbette yolcu konforu bakımından bunun çok daha iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. İki yıl boyunca maske kullanmaktan yorulduk. Sağlık Bakanlığımızın önünde data var. İnşallah kapalı alanlarda havalimanlarında ve uçak içerisinde maske kullanımına gerek yok noktasına gelmiştir. Bu karar alınırsa büyük memnuniyet duyarız" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uçak IçindeMaske ZorunluluğuTHY
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