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Ekonomik ömrünü doldurmuş otomobiller ihaleyle satılacak

27 Ocak 2023 Cuma 13:14
Ekonomik ömrünü doldurmuş otomobiller ihaleyle satılacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Hisar Emlak Müdürlüğü tarafından ekonomik ömrünü doldurmuş 15 adet otomobil ile 720 ton balyalı atık kağıt, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacak.

İhale 7 Şubat 2023 tarihinde Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacak.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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